Déficit habitacional y toma de terrenos: amenazaron con un corte de rutas

A menos de una semana del intento de toma de terrenos en la Avenida Eva Perón (ex Circunvalación) y Sarmiento, varias de las familias implicadas se presentaron este jueves en la Municipalidad para reclamar respuestas a su problema: afirmaron que el próximo paso será un corte de rutas. “Lo único que estamos pidiendo es que nos otorguen una posibilidad de pago de un terreno digno, nada mas”, manifestaron.

Fue el último sábado que cerca de 20 familias iniciaron una toma de terreno en un predio ubicado en dicha zona. Las fuerzas de seguridad se presentaron cuando los implicados estaban abriendo los cimientos.

Luego de abortar la toma, las familias enviaron una carta al intendente para reclamar por su situación, y, al no haber obtenido respuesta, se presentaron este jueves en las puertas del Palacio Municipal.

“Vinimos el martes, mandamos una carta, hoy volvimos, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta por parte del Municipio, cero noticias. No estamos pidiendo que nos regalen nada, lo único que estamos pidiendo es una posibilidad de pago de un terreno digno, nada más”, manifestó una de las referentes del reclamo en diálogo con Martín Rodríguez, de LU32.

“Yo me acerqué a hablar con la asistencia social y la respuesta fue que yo no tenia vergüenza de exponer así a mis hijos, esa es la respuesta que nos da la gente que trabaja para Galli. Yo soy una madre soltera con 4 nenes, y tengo un pie adentro y uno afuera de donde estoy viviendo: lo único que pido es que me den un pedazo de terreno para poder construir, porque gracias a dios soy joven y puedo ir comprando los materiales, aunque sea de a poquito, aunque me cueste un montón, pero necesito un pedazo de tierra para poder hacerle una casita a mis hijos, es lo único que pido nada mas”, agregó.

En ese contexto, las familias revindicaron que no pretenden “que les regalen nada”, sino que lo que están reclamando es “que nos otorguen una posibilidad de pago para poder acceder a un terreno digno”.

“No estamos con ningún político, es mas, ningún político que se esté postulando vino a preguntarnos qué necesitábamos. Espero que esta elección sirva para que entre uno que si escuche a la gente, porque Galli no escucha a la gente”, manifestaron los referentes del pedido, que adelantaron que, en caso de seguir si una respuesta del gobierno local, realizarán un corte de rutas la semana que viene.

“Si a partir de esto no tenemos respuesta, vamos a volver mañana, si mañana tampoco tenemos noticia, la semana que viene vamos a hacer un corte de rutas en la entrada de la ciudad”, declararon.

