Lanzan un documental para visibilizar “la crueldad” de las políticas de Milei

“Cuando acecha la crueldad”, es una nueva serie que le pone rostro a las consecuencias del ajuste del Gobierno. El primer capítulo será el 30 de agosto.

A través de una narrativa que apunta a destacar lo humano y un costado sensible, este 30 de agosto estará online el primer capítulo de la serie documental “Cuando acecha la crueldad”, que busca visibilizar “la crueldad” de las políticas del Gobierno de Javier Milei.

Según sus realizadores, el proyecto apunta a reflejar cómo el desmantelamiento del Estado social, la desprotección de la industria nacional y el abandono del sistema científico-universitario repercuten en la vida de personas reales.

“Cada uno de los cuatro episodios pone rostro y voz a quienes padecen las consecuencias de la motosierra, proponiendo un contra-relato que desafía la lógica de la deshumanización”, indicaron. Los capítulos se podrán ver en el canal de YouTube @Cuandoacechalacrueldad.

 

 

La serie-documental está compuesta por cuatro capítulos y cada uno aborda un conflicto social desde distintas miradas. La vida de una jubilada, la incertidumbre de trabajadores textiles, la lucha de estudiantes y docentes universitarios, y cómo un médico residente del hospital Posadas se enfrenta a un ajuste sin precedente del sistema de salud, son parte de los contenidos.

Las historias confluyen en una realidad que está profundamente ligada entre sus protagonistas, apelando a la empatía y al reconocimiento mutuo.

Con un enfoque narrativo dinámico y emocional, el documental busca generar un vínculo de sentido compartido con un público que, ante el avance del ajuste, necesita relatos y experiencias que le permitan expresar y articular su rechazo desde el plano afectivo. (DIB)

