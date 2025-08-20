No eran gusanos, sino brotes: la Anmat retira la advertencia sobre el tomate triturado Marolio

En los últimos días muchos consumidores se habían espantado cuando se difundió una imagen de una partida de tomate triturado marca Marolio con lo que parecían ser gusanitos blancos. La Anmat, de hecho, había lanzado una advertencia y prohibido el consumo del producto a partir de denuncias recibidas en la ciudad bonaerense de Rojas. Pero ahora la entidad se corrigió: no son gusanos, sino semillas del mismo tomate.

El lote en cuestión era el L25115 de tomate triturado marca Marolio, con vencimiento en abril de 2027. En un primer momento, lo observado a simple vista fue asociado con la posible presencia de gusanos microstomum sp, lo que motivó la recomendación de no consumir el producto hasta que se realizaran los análisis correspondientes.

De acuerdo con la información oficial, el estudio realizado con lupa estereoscópica binocular con aumento 2X permitió comprobar que lo hallado no eran parásitos, sino brotes o germinaciones blancas que surgían de las semillas del tomate, de superficie lisa y homogénea.

Con este resultado, la Anmat afirmó que el producto no representa un riesgo sanitario para la población.

El comunicado oficial

En su sitio web, la Anmat destacó que “la firma MAROLIO S.A. ha remitido a la Autoridad Sanitaria de la provincia de Mendoza los informes de trazabilidad sobre el producto Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 – Vto. ABR 2027, elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires – RNE N° 13010369 – Producto de Mendoza”.

Continúa: “En el mismo, se informa que a partir de la observación a través de la lupa estereoscópica binocular con aumento 2X, se observan brotes o germinaciones de color blanco, de superficie lisa y homogénea que salen de las semillas del tomate, descartando la presencia de microstomum sp”.

“A partir de este resultado se infiere que los hallazgos detectados por el municipio de Rojas se corresponden con la presencia de germen crecido de semillas de tomate, lo cual no representa un riesgo sanitario para aquellos que consuman o tengan en su poder el producto”, se destaca.

“La empresa informó que se encuentra retirando preventivamente del mercado el lote en cuestión y coordinando acciones con la Autoridad Sanitaria de la provincia de Mendoza donde se elabora el producto”, cierra el texto. (DIB)