Toma de terrenos: “No nos dieron ninguna respuesta y el intendente no quiere dar la cara”

A primera hora de este lunes, un grupo de vecinos que estuvieron en la toma de terrenos este fin de semana en la zona de la Avenida Circunvalación se estableció frente al Municipio para pedir una audiencia con el intendente Ezequiel Galli: “No nos dieron ningún tipo de respuesta y evaluamos realizar cortes”.

Luego de iniciar una toma de terrenos privados ubicados sobre la Avenida Eva Perón (ex Circunvalación) y Sarmiento el pasado miércoles, este sábado el caso tomó conocimiento público y en horas de la noche la policía desalojó el lugar que ahora se encuentra bajo custodia.

Este lunes, un grupo de personas -en representación de las 20 familias que encabezaron la toma- se establecieron frente al Municipio en donde permanecerán todo el día a la espera de una reunión con el Intendente.

Aunque no fueron recibidos por Galli, sí pudieron dialogar con el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani, Subsecretaria de Desarrollo Social, Romina Sponer y el subsecretario de Legal y Técnica, Marcelo Fabbi.

“Nos dijeron que tenemos que esperar hasta septiembre que se abre una nueva inscripción para 114 lotes”, contó Karen, una de las manifestantes que dialogó con los funcionarios Municipales, y agregó: “El tema no es esperar, es ya, tenemos necesidades urgentes”.

Según contó a Infoeme la olavarriense mientras se organizó una olla popular en el Paseo Jesús Mendía, esperan ser recibidos por Galli y, en caso de que esto no ocurra y ante la “falta de una respuesta concreta”, avisó que tendrán una asamblea entre las familias para organizar más manifestaciones con cortes de calles.

“No tenemos esperanza de que el Intendente nos reciba, mandó a tres funcionarios para no dar la cara”, apuntó y explicó: “Nosotros no pedimos que nos regalen nada tampoco, queremos que nos den un terreno y facilidades para pagarlo pero hasta ahora no tenemos ningún tipo de respuestas”.

Por su parte, Yesica, que también presenció la reunión con los funcionarios, se refirió a los días que transcurrieron en los terrenos y particularmente a la noche del sábado, cuando la Justicia actuó de oficio y, junto a las fuerzas de seguridad, desalojaron la toma.

“Cuando nos desalojaron lo hicieron sin ninguna orden, se bajaron de los patrulleros con armas como para patear todo cuando en el lugar había criaturas”, dijo y le reclamó directamente al Intendente: “Así como estuvo rápido para en menos de 48 horas actuó desalojarnos, le pedimos a Galli que venga y hable con nosotros, porque para eso está, para escuchar a la gente. Nunca da la cara”.

Mientras el grupo de vecinos continúa frente al Municipio, el intendente Ezequiel Galli emitió un comunicado en el que se refirió a la toma de terrenos con un discurso en defensa de la “propiedad privada”:

“La propiedad privada hay que respetarla. El déficit habitacional no se soluciona cometiendo un delito. Esta no es la Olavarría ni la Argentina que queremos”, dijo el Intendente que también sostuvo que “llamativamente” las tomas de terrenos ocurren en los Municipios gobernados por el PRO.