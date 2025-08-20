Alerta amarilla por fuertes vientos para este miércoles en Olavarría | Infoeme
Miércoles 20 de Agosto 2025 - 10:44hs
11°
Miércoles 20 de Agosto 2025 - 10:44hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  comunidad
 - 20 de Agosto de 2025 | 09:24

Alerta amarilla por fuertes vientos para este miércoles en Olavarría

El SMN indicó que podría haber ráfagas que lleguen a los 80 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por fuertes vientos para la mañana y tarde de este miércoles en Olavarría y la región.

Desde el SMN, se detalló que "el área bajo alerta irá siendo afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h".

En ese sentido, la entidad recomendó evitar actividades al aire libre; asegurar elementos que puedan volarse; y mantenerse informado por autoridades o canales oficiales.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME