Alerta amarilla por fuertes vientos para este miércoles en Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por fuertes vientos para la mañana y tarde de este miércoles en Olavarría y la región.

Desde el SMN, se detalló que "el área bajo alerta irá siendo afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h".

En ese sentido, la entidad recomendó evitar actividades al aire libre; asegurar elementos que puedan volarse; y mantenerse informado por autoridades o canales oficiales.