Emotivo pase a retiro en la Unidad 38 de Sierra Chica

Después de 25 años, 8 meses y 26 días, el Suboficial Mayor del Escalafón Administrativo Roberto Carlos Barbarés pasó a retiro luego de un historial que tuvo sus comienzos en 1999 en la Unidad 30 General Alvear. Barbarés se desempeñó en distintas secciones de la Unidad 38 de Sierra Chica cosechando anécdotas y amigos.

Cumplió funciones en el Grupo de Intervenciones Especiales, en Registro de Internos, Secretaría, Correo de Unidad, administrativo de la Guardia de Seguridad Exterior y administrativo del Grupo de Requisa, donde se desempeñó hasta estos días.

Un emotivo cordón de honor despidió con aplausos al Suboficial Mayor que también recibió palabras por parte del subdirector de Seguridad, Prefecto Sergio Braun, con quien compartió, años atrás, tareas en la Oficina de Registro de Internos.

Seguidamente, el subdirector de Asistencia Y Tratamiento, Facundo Martínez Cisneros, también le dedicó un sentido mensaje alentando al funcionario a continuar con sus proyectos.

“Me llevo lo mejor, lo compartido con mis compañeros de trabajo”, expresó el agente. Al ser consultado sobre su futuro personal, Barbarés manifestó que se dedicará al transporte, ya que siempre fue una persona inquieta y emprendedora.

Fuente: SPB.