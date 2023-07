“Dady” Gallardo: "Elegimos Olavarría porque la organización es excelente"

Durante tres jornadas, más de 40 jugadoras Menores de todo el país llegaron a Olavarría para definir los equipos de la Selección Argentina y consumada las actividades, Eduardo Gallardo y Rodrigo Román brindaron detalles.

En conferencia de prensa encabezada por Juan Emilio Incaurgarat, Eduardo Gallardo y Rodrigo Román se dieron detalles de lo que fue la Concentración Nacional de Handball de categoría Menores Femenino en el Macrogimnasio del Parque Guerrero para definir los equipos que representarán al país en el Torneo Sur-Centro que tendrá lugar en Mendoza.

Juan Agustín Galli, Subsecretario de Deportes y Recreación dijo presente en representación del Municipio y también acompañó Walter Echeverría, integrante de la Subcomisión de Handball que sostuvieron: “Les damos las gracias por llegar por segundo año consecutivo y que puedan cumplir los objetivos propuestos para que Olavarría pueda seguir siendo un lugar de concentración”.

"La idea del Futuro 2028 es buscar formar deportistas de nivel más allá de los que lleguen a la Selección, buscamos el alto rendimiento y dejar en claro que el único camino es la disciplina", explicó Gallardo sobre el ambicioso programa que lleva a cabo la Confederación Argentina y agregó:

Sobre la elección de llevar a cabo la concentración final con 42 jugadoras de todo el país para seleccionar las jugadoras que conformarán los dos equipos para participar en octubre de la cita internacional, el coordinador del Programa afirmó: "El año pasado nos sentimos muy cómodos y la organización acá es excelente; no es fácil tener y trabajar con 60 personas en un mismo lugar".

A la hora de la palabra de Rodrigo Román, el coordinador de la disciplina en Estudiantes no pudo dejar pasar sus inicios hace 7 años atrás cuando llegó con la propuesta: “El desafío de venir al Club fue hacerlo funcionar, no le prometí nada, solo puse objetivos que fuimos cumpliendo y ahora sumamos nuevos, pero de a poquito vamos cosechando lo que trabajamos”.

“Nos dieron acompañamiento que, si no sería imposible, me dio la posibilidad de ser parte del staff de entrenadores del Programa que me ha demostrado el laburo que se hace y el control que se hace para lograr los objetivos, porque cuando aparecen proyectos nuevos es difícil mostrar credibilidad y la realidad es verlo de adentro me mostró que está bueno y da posibilidades a chicos y chicas de todo el país”, aseguró el entrenador “Bataraz”.

Por último, todos se mostraron muy ilusionados con concretar el sueño de la colocación del piso flotante. “Esperemos la próxima vez que vengamos hayan podido concretar ese gran sueño porque será un salto de calidad en la Región”, sentenció quien fuera el entrenador de “Los Gladiadores” desde 2008 hasta 2017.