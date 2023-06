Duro cruce entre Mauro Zárate y Flavio Azzaro: "Sos un cagón y un pobre tipo"

Mauro Zárate se convirtió en el centro de atención en el programa televisivo Desayuno Americano al intervenir en una llamada telefónica y confrontar al periodista Flavio Azzaro, quien había estado discutiendo con su esposa, Natalie Weber, durante varios minutos.

El conflicto surgió en el programa transmitido por la señal de América, a raíz de un debate sobre el papel que desempeñan ciertos comunicadores. En este contexto, Weber, quien es panelista en el programa conducido por Pamela David, utilizó a Azzaro, invitado en el día de hoy, como ejemplo: "Muchos mienten, distorsionan la información y se creen con impunidad para hablar de jugadores, y aquí tenemos a uno frente a nosotros".

La conductora se mostró sorprendida ante la acusación, ya que desconocía la situación interna que se remonta a mediados de 2018, cuando el exdelantero de Vélez Sarsfield fue anunciado como refuerzo de Boca Juniors. Esta transferencia generó una gran controversia en el equipo de Liniers, ya que el delantero había asegurado anteriormente que solo jugaría en Vélez, lo que llevó a que fuera excluido del grupo de ídolos del club.

La panelista le enumeró una serie de acusaciones que había hecho en contra del jugador durante todo un año, tales como afirmar que Vélez le había dado dinero al padre de Mauro, calificarlo como una mala persona en diferentes aspectos de su vida personal y profesional, y tildarlo de mercenario.

Azzaro replicó que no había dicho nada de eso y solicitó que se mostrara en pantalla un archivo en el que se veía al entonces conductor de Canal 26 pronunciando alguna de estas descalificaciones.

Durante el intercambio de palabras, Azzaro tildó a Zárate de "mercenario" y "traidor". Ante esta situación, Zárate decidió intervenir y solicitar la oportunidad de hablar en el programa para calmar los ánimos. Sin embargo, sus primeras palabras dejaron en claro que la calma no estaba en sus planes, al referirse a Azzaro como un "pobre tipo" y lanzarle acusaciones directas, calificándolo de cagón y proponiendo una pelea física si fuese necesario.

Incluso, cuando parecía que la discusión se calmaba, Azzaro acusó al futbolista y a su esposa de haber planificado este enfrentamiento para atacarlo. "Es evidente que ella lo organizó con su marido". La disputa continuó en aumento y el ex jugador de Boca Juniors admitió que, de haber sabido que el periodista estaba en el programa, no habría permitido que su pareja participara. Azzaro respondió: "¿Ah, entonces controlas la vida de tu mujer? Bonito mensaje". Poco después, Azzaro volvió a mencionar su transferencia a Boca: "Todo lo que haces, lo haces por dinero".

El ex jugador de Vélez hizo hincapié en que, al regresar al club, acordó no recibir dinero hasta asegurar la permanencia del equipo. Durante una acalorada discusión, el ex jugador cerró la comunicación diciendo: "Me voy contento porque te cerré el trasero".

A pesar de los intentos de los panelistas por hacer las paces, Azzaro no se disculpó con Zárate. Sin embargo, sí se disculpó con Weber, ya que entendía que ella podría sentirse herida por sus comentarios, dado que es la esposa de Mauro. Sin embargo, negó que debiera disculparse con el jugador.