Conocé todas las actividades del Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego A. Maradona”

El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Desarrollo con la Comunidad, da a conocer las diferentes propuestas gratuitas que se brindan en el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego A. Maradona”.

El cronograma es resultado del trabajo conjunto entre diversas áreas municipales Deporte, Cultura, Atención Primaria de la Salud, Protección Integral de Derechos y Mujeres, Géneros y Diversidad.

Cabe resaltar que las actividades se encuentran en marcha y comprenden desde básquet, fútbol, gimnasia, hasta clases de bachata, zumba, teatro y propuestas lúdicas, recreativas, educativas y de prevención de la salud.

El Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego A. Maradona” fue inaugurado el pasado 2 de agosto, por el intendente Maximiliano Wesner, tras realizarse un importante trabajo de recuperación y puesta en valor del espacio, que cuenta con canchas de fútbol, básquet, fútbol tenis y una plaza con numerosos juegos.

Desde su concepción, fue pensado como un lugar donde confluyan numerosas propuestas para todos los gustos y edades, para vecinos y vecinas de los barrios Belén, Eucaliptus, Isaura, Cuarteles, Matadero, Perito Moreno, de sectores aledaños y de distintos puntos del Partido de Olavarría.

Lunes

10:30 a 11:30 hs. Gimnasia (+18).

14 a 15 hs. Bachata.

15 a 17 hs. Tarde de trivia (+60).

16 a 17 hs. Escuela de Básquet.

17 a 20 hs. Programa Callejeada.

18 a 19:30 hs. Escuela de Fútbol.

Martes

9 a 12 hs. Propuestas culturales, lúdicas y recreativas de DMGYD.

14 a 15 hs. Zumba.

15 a 17 hs. Música.

17:30 a 19 hs. Futbol femenino formativo (de 7 a 14 años).

17 a 19 hs. Freestyle.

17:30 a 18:30 hs. Futbol tenis.

18 a 19:30 hs. Básquet femenino (+18).

19 a 21 hs. Teatro (de 14 a 17 años).

Miércoles

10:30 a 11:30 hs. Gimnasia (+18).

13 a 17 hs. Centro Recreativo Peluquería (+18).

17 a 20 hs. Programa callejeada.

16 a 17 hs. Escuela de Básquet.

17:30 a 19 hs. Escuela de Fútbol.

Jueves

9 a 10:30 hs. Ciclo conversatorio cada 15 días. 21/08 inicio (+60).

10:30 a 12 hs. Taller de estimulación cognitiva (+60).

14 a 15 hs. Yoga.

17:30 a 19 hs. Futbol femenino formativo (de 7 a 14 años).

19 a 21 hs. Teatro (+18).

Viernes

9 a 12 hs. Propuestas Recreativas, educativas y de prevención de la salud. A cargo de APS (Atención Primaria de la Salud).

13 a 17 hs. Centro Recreativo de manualidades y reciclado.

17:30 a 19 hs. Escuela de Fútbol.

17 a 20 hs. Programa Callejeada.

Se informa que todas aquellas personas interesadas podrán acercarse en el horario de cada actividad en Av. Emiliozzi y Calle 130 (Único ingreso por calle 130). Por consultas y/o mayor información dirigirse a la sede, de lunes a viernes de 8 a 20 horas.