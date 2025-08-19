Conocé todas las actividades del Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego A. Maradona”

El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Desarrollo con la Comunidad, da a conocer las diferentes propuestas gratuitas que se brindan en el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego A. Maradona”.
El cronograma es resultado del trabajo conjunto entre diversas áreas municipales Deporte, Cultura, Atención Primaria de la Salud, Protección Integral de Derechos y Mujeres, Géneros y Diversidad.
Cabe resaltar que las actividades se encuentran en marcha y comprenden desde básquet, fútbol, gimnasia, hasta clases de bachata, zumba, teatro y propuestas lúdicas, recreativas, educativas y de prevención de la salud.
El Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego A. Maradona” fue inaugurado el pasado 2 de agosto, por el intendente Maximiliano Wesner, tras realizarse un importante trabajo de recuperación y puesta en valor del espacio, que cuenta con canchas de fútbol, básquet, fútbol tenis y una plaza con numerosos juegos.
Desde su concepción, fue pensado como un lugar donde confluyan numerosas propuestas para todos los gustos y edades, para vecinos y vecinas de los barrios Belén, Eucaliptus, Isaura, Cuarteles, Matadero, Perito Moreno, de sectores aledaños y de distintos puntos del Partido de Olavarría.
Lunes
- 10:30 a 11:30 hs. Gimnasia (+18).
- 14 a 15 hs. Bachata.
- 15 a 17 hs. Tarde de trivia (+60).
- 16 a 17 hs. Escuela de Básquet.
- 17 a 20 hs. Programa Callejeada.
- 18 a 19:30 hs. Escuela de Fútbol.
Martes
- 9 a 12 hs. Propuestas culturales, lúdicas y recreativas de DMGYD.
- 14 a 15 hs. Zumba.
- 15 a 17 hs. Música.
- 17:30 a 19 hs. Futbol femenino formativo (de 7 a 14 años).
- 17 a 19 hs. Freestyle.
- 17:30 a 18:30 hs. Futbol tenis.
- 18 a 19:30 hs. Básquet femenino (+18).
- 19 a 21 hs. Teatro (de 14 a 17 años).
Miércoles
- 10:30 a 11:30 hs. Gimnasia (+18).
- 13 a 17 hs. Centro Recreativo Peluquería (+18).
- 17 a 20 hs. Programa callejeada.
- 16 a 17 hs. Escuela de Básquet.
- 17:30 a 19 hs. Escuela de Fútbol.
Jueves
- 9 a 10:30 hs. Ciclo conversatorio cada 15 días. 21/08 inicio (+60).
- 10:30 a 12 hs. Taller de estimulación cognitiva (+60).
- 14 a 15 hs. Yoga.
- 17:30 a 19 hs. Futbol femenino formativo (de 7 a 14 años).
- 19 a 21 hs. Teatro (+18).
Viernes
- 9 a 12 hs. Propuestas Recreativas, educativas y de prevención de la salud. A cargo de APS (Atención Primaria de la Salud).
- 13 a 17 hs. Centro Recreativo de manualidades y reciclado.
- 17:30 a 19 hs. Escuela de Fútbol.
- 17 a 20 hs. Programa Callejeada.
Se informa que todas aquellas personas interesadas podrán acercarse en el horario de cada actividad en Av. Emiliozzi y Calle 130 (Único ingreso por calle 130). Por consultas y/o mayor información dirigirse a la sede, de lunes a viernes de 8 a 20 horas.