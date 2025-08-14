El Festival de Infancias en La Rural y un gran número de propuestas para disfrutar este fin de largo

El Municipio de Olavarría da a conocer las propuestas que se desarrollarán este fin de semana en la ciudad y localidades con propuestas para toda la familia.

En la agenda se destaca el Festival de las Infancias, el tradicional evento organizado en conjunto entre el Municipio y MANO, que se realizará este domingo 17 de agosto, en el predio ferial de la Sociedad Rural, a partir de las 14 horas, con numerosas actividades para que las infancias puedan celebrar su día.

A continuación se detalla la agenda que se iniciará este jueves 14 y se extenderán hasta el domingo 17 de agosto.

Desde el jueves 14 hasta el domingo 17 de agosto

10:00 horas

Feria Artesanal por el Día de las Infancias

Paseo de Artesanos (Rivadavia y San Martín)

En el marco de las actividades organizadas por el Día de las Infancias, desde el jueves 14 y hasta el domingo 17 de agosto inclusive habrá Feria de Artesanal en la Plaza Central.

Los distintos puestos que ofrecen una gran variedad de producciones, en este caso especialmente para niños y niños, se ubicarán a partir de las 10 horas sobre calle Rivadavia y San Martin (Paseo de Artesanos).

El domingo, a partir de las 15 horas, habrá un show a cargo del payaso Víctor Alterio, con burbujas y globos con distintas formas para que las niñeces puedan festejar su día.

En el marco de la feria, como parte de una iniciativa solidaria del grupo de artesanos y a modo de colaboración se recibirán juguetes que luego serán destinados a comedores y merenderos de Olavarría.

Viernes 15 de agosto

14:00 a 16:00 horas

Festival de las Infancias en Hinojo (Plaza del Barrio Almirante Brown) y en el Servicio Territorial Nº 2 (Av. Alberdi y Coronel Suárez)

Este fin de semana continuará el calendario de festivales por el Mes de las Infancias, un cronograma que surge de la labor conjunta de distintas áreas de la comuna e instituciones intermedias, vecinos y vecinas de todo el Partido. Se trata de una decisión del intendente Maximiliano Wesner que dota a los festejos de impronta más abierta, territorial y con el objetivo de que los niños y niñas puedan festejar su día en espacios de cercanía.

Es por ello que desde el Municipio se invita a toda la comunidad a disfrutar de estas jornadas que se desarrollarán en distintos puntos del Partido de Olavarría, con el propósito de garantizar el acceso y reivindicar el derecho de todas las infancias al juego y a la recreación.

14:00 horas

Paseos Guiados: Monumentos, Parques y Puentes

Monumento a San Martín (Plaza Aguado)

Desde la Coordinación de Turismo del Municipio de Olavarría, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, se invita a toda la comunidad a participar de la propuesta de Paseo Guiado “Monumentos, parques y puentes”.

La jornada se llevará a cabo este viernes 15 de agosto, a partir de las 14 horas, con punto de partida desde el Monumento a San Martín (Brown y Vélez Sarsfield), ubicado en Plaza Aguado, en víspera del 175º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del Padre de la Patria.

Se trata de un paseo urbano guiado, un recorrido por hitos, monumentos y el entorno del arroyo que nos rodea. Una salida para conocer y disfrutar el paisaje, las historias del lugar y muchos más. La propuesta permite a olavarrienses y visitantes descubrir y conocer mejor la ciudad.

Esta edición, contará además con una disertación especial a cargo de Rito Germán López, presidente de la Asociación Cultural Belgraniana de Olavarría, quien brindará una charla sobre el General Don José de San Martín, en el marco de un nuevo aniversario de su Paso a la Inmortalidad.

El recorrido de 2,5 km tendrá una duración aproximada de 2 horas, el nivel de dificultad es bajo teniendo en cuenta que es una salida familiar, donde se visitarán distintos puntos de interés turísticos. Es importante destacar que para la realización de dicha actividad no se requiere contar con experiencia previa. La actividad está recomendada para niños a partir de los 8 años de edad y será obligatorio que concurran acompañados por un adulto responsable.

La salida con cupos limitados e inscripción previa en el siguiente link.

20:30 horas

Presentación de tango

Centro Cultural “San José” (Auditorio)

Este viernes 15 de agosto, a las 20:30 horas, en el auditorio del Centro Cultural Municipal “San José” se presentará el trío de tango integrado por Díaz, Bustos y Angulo, proveniente de la ciudad de Trenque Lauquen, junto al grupo local Conexión 4.

21:00 horas

Obra de Teatro: Ojalá lloviera de Gustavo Lista

Teatro Municipal

Walter sueña ser un gran comediante y triunfar en la ciudad. Su hermana Puki se desloma trabajando para pagar la pensión donde a duras penas viven en su pueblo natal y hace lo imposible para que Walter se despabile y se haga cargo de que ya es un hombre grande. Walter tiene un sueño, pero Puki también. Llega el momento donde las oportunidades se presentan para que ambos puedan ser felices de una vez.

Entrada general (numeradas): $ 16500 plateas. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo. Venta en el Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.

Sábado 16 de agosto

14:00 a 16:00 horas

Festival de las Infancias en Loma Negra (Club Loma Negra), en el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona” (Av. Emiliozzi y Calle 130) y en Recalde

14:00 horas

Aventura con historia

Museo de los Alemanes del Volga de Colonia Hinojo

El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Turismo y la Dirección de Patrimonio, invitan a realizar un viaje único, que combinará la rica herencia alemana con la belleza del paisaje rural bonaerense, en el marco de una nueva jornada de senderismo de “Aventura con historia”.

La salida se realizará este sábado 16 de agosto, a partir de las 14 horas, con punto de concentración en el Museo Municipal de Alemanes del Volga “Ariel Chierico” (Av. De los Fundadores s/n) frente a la parroquia.

En esta oportunidad, el destino elegido será la localidad de Colonia Hinojo con una experiencia que unirá la serenidad del campo, las historias de nuestros inmigrantes y los particulares sabores de la gastronomía alemana tradicional, en un recorrido de 7 kilómetros de baja dificultad.

El itinerario se iniciará en el Museo de Colonia Hinojo y se partirá hacia el monolito, que referencia el primer asentamiento de alemanes del Volga en la localidad, para luego pasar el establecimiento Rural “La Toloseña”.

El mismo fue fundado en 1877 por uno de los primeros inmigrantes y pobladores de Olavarría (Dominique Rey) y además fue declarado Patrimonio Histórico Municipal del Partido de Olavarría.

Aquellas personas interesadas en participar de la salida de “Aventura con historia” del próximo sábado 16 de agosto, inscribirse a través del siguiente formulario. Inscripción aquí.

16:00 horas

Taller de “Títeres de dedo”

Museo “Dámaso Arce”

El Museo Dámaso Arce, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural, invita a toda la comunidad a participar de las diferentes propuestas que se desarrollarán en el espacio durante el mes de agosto, en el marco de los festejos por el Mes de las Infancias.

Dentro de la muestra titulada “Mundos para mirar de cerca” de Eugenio Deoseffe, que se encuentra instalada en Sala 2 del MDA, habrá diferentes talleres, que se iniciarán este fin de semana.

Este sábado 16 de agosto, a las 16 horas, se desarrollará el Taller “Títeres de dedo”, una propuesta lúdica musicalizada, en la cual se pueden retratar diferentes animales tridimensionales, para utilizar en los dedos. Destinado a las niñeces (a partir de los 6 años de edad). Cupos limitados, por orden de llegada.

21:00 horas

David Lebón presenta “Conexión”

Teatro Municipal

David Lebón se presentará este sábado 16 de agosto, a las 21 horas, en el Teatro Municipal. El legendario músico, cuya carrera está entrelazada con algunos de los nombres más grandes del rock argentino, tiene una relación profunda con la música que comenzó desde su adolescencia. A lo largo de los años, Lebón pasó por bandas míticas como Pappo’s Blues, Sui Generis y Serú Girán, siempre con una guitarra y una voz que no solo acompañan su historia, sino que también definen la historia del rock en Argentina.

Entradas (numeradas en plateas): $ 60500 platea baja- $ 49500 platea alta – $ 60500 sillas de palcos- $ 38500 pullman. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo. Venta en el Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.

Domingo 17 de agosto

14:00 a 17:00 horas

Festival de las Infancias

La Rural (Av. Ituzaingó al 200)

Este domingo 17 de agosto se llevará a cabo una nueva edición del Festival de las Infancias, el tradicional evento organizado en conjunto entre el Municipio y MANO. En esta ocasión el evento se realizará en el predio ferial de la Sociedad Rural, sobre Av. Ituzaingó al 200, a partir de las 14 horas y con entrada libre y gratuita, por lo que se invita a la comunidad de todo el partido a ser parte.

Durante la tarde se brindarán numerosas propuestas recreativas y culturales para todas las edades, con el objetivo de que chicos y chicas puedan disfrutar de su día de la mejor manera.

Se dispondrán espacios para que accedan a chocolate y merienda, como así también a pochoclos, cubanito y licuados.

Además, también habrá lugar para parkour y los tradicionales juegos inflables, que estarán distintos sitios del predio, donde también podrán verse stands de bibliotecas populares, del área municipal del Patrimonio y del Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”.

Una de las principales atracciones será la sala flúo, que estará ubicada en el pabellón Iguiñiz.

Se contará con un escenario principal 360°, donde se realizarán las presentaciones de Caty Weslate, Elvira y Cirilo Champiñon. Además, durante toda la jornada se contará con la presencia de estatuas vivientes y artistas itinerantes, quienes recorrerán todo el predio con shows de telas, circo, malabares y payasos.

Vale destacar que también se contará con un espacio amigable donde se brindarán diversas propuestas recreativas para personas con discapacidad.

Transporte gratuito

El Municipio de Olavarría informa que, con el objetivo de que toda la comunidad olavarriense pueda acercarse, el servicio de transporte público de pasajeros será gratuito durante el horario del Festival de las Infancias.

Se detalló que la medida abarcará todas las líneas, tanto urbanas como interurbanas, que realizarán sus recorridos regulares.

En ese sentido, se recuerda que la línea que contempla el predio ferial de la Sociedad Rural es la 503 (línea roja), que puede ser tomada en Moreno y Belgrano, punto en el que confluyen todos los recorridos.

14:45 horas

Acto por el 175º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Monumento a San Martín (Plaza Aguado)

El Municipio de Olavarría invita a toda la comunidad a participar del Acto Oficial por el 175º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

La ceremonia se llevará cabo el domingo 17 de agosto en el Parque del Bicentenario “Senador Oscar Lara”, al pie del monumento que rinde homenaje al Padre de la Patria.

Comenzará a las 14:45 horas y contará con la presencia de funcionarios municipales, autoridades educativas y representantes de distintas instituciones de la comunidad.

Tras la presentación de autoridades y la entonación del Himno Nacional Argentino, habrá palabras alusivas.

Luego se procederá al toque de silencio y la colocación de palmas por parte de la Municipalidad, Regimiento de Caballería, Asociación Cultural Sanmartiniana y Honorable Concejo Deliberante.

El acto finalizará con la entonación de la Marcha de San Lorenzo y la colocación de bandera a media asta.

20:00 horas

Clásica y Solidaria a beneficio del Centro de Formación Integral “La Casa de Helen”

Este domingo 17 de agosto, a las 20 horas, en el Teatro Municipal se presentará la Orquesta Sinfónica Municipal “Maestro Mario Patané”, dirigida por el Maestro Diego Lurbe, en el marco del ciclo “Clásica y Solidaria”, a beneficio del Centro de Formación Integral “La Casa de Helen”

La modalidad del ciclo es con entrada libre y gratuita pero quienes deseen colaborar con la institución podrán hacerlo mediante una donación en efectivo por sobre o por billetera virtual a través de un código QR.

Cabe recordar que la construcción del Centro de Formación Integral “La Casa de Helen”, ubicado en Aguilar 1847, comienza en el año 2006, y surge de la necesidad de contar con un edificio adecuado para desarrollar su propuesta específica de educación laboral.

En el 2009 se inicia formalmente la actividad con los Talleres de Huerta y Alimentación y en 2011 la Casa de Helen comienza a funcionar de forma totalmente independiente, con el objetivo de garantizar la continuidad escolar de los estudiantes que finalizaban la educación primaria en Helen Keller.

En la actualidad las instituciones funcionan como una unidad académica, brindando en el Instituto Helen Keller la escolaridad primaria de Educación Especial y en el Centro de Formación Integral La Casa de Helen la escolaridad secundaria de la modalidad.

Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a sumarse al concierto del próximo domingo de Clásica y Solidaria y colaborar con las instituciones que tanto hacen día a día por nuestra comunidad.

Cierre de los espacios municipales por el Festival de las Infancias

Se informa que el domingo 17 de agosto, los distintos espacios culturales municipales y el Polo Educativo y Recreativo Municipal “La Máxima” permanecerán cerrados, con motivo de la realización del Festival de las Infancias en el predio de La Rural.

Cabe agregar que el personal municipal estará abocado a las distintas propuestas y actividades relativas a la organización de esta gran fiesta para que todos los niños del Partido de Olavarría tengan su merecido festejo.