El intendente Wesner encabezó el sorteo y adjudicación de 108 lotes en Sierras Bayas

Ante un Centro Cultural colmado, se concretó el sorteo público de adjudicación enmarcado en el Programa Municipal de Lotes con Servicios para Sierras Bayas.

La actividad, que fue encabezada por el intendente municipal Maximiliano Wesner, se tradujo en un paso más hacia la concreción del tan anhelado barrio ETA. Precisamente, se trató de los más de 100 lotes que generaron desde el Municipio a partir de la cesión de un macizo por parte de la empresa Perforadores del Sur (Ex ETA).

Cabe destacar que las familias tuvieron que esperar exactamente 10 años desde el inicio del proyecto. Durante este tiempo hubo diferentes gestiones encabezadas por Federico Aguilera ante los distintos estamentos hasta dar con los terrenos de ETA y una lucha por parte de la comunidad, e integrantes de “Unidos por una vivienda para Sierras Bayas” y “Vecinos Autoconvocados de Sierras Bayas”, quienes durante años fomentaron la donación de estos terrenos.

La historia continuó durante años, hasta que finalmente llegó el proceso que se inició en julio de este año con la apertura de la inscripción.

“Es un día de alegría para todos después de 10 años de espera. Creo que ya imaginan las paredes, el techo, la pieza de sus hijos. La verdad que es un momento único. Entiendan que los acompañamos hasta acá prácticamente sin ser gestión municipal. Tenemos la responsabilidad y la convicción de continuar este acompañamiento”, enfatizó el intendente de Olavarría.

En ese sentido, Wesner añadió que “venimos a abrazar de afuera para dentro y poner de pie las localidades. Generar sentido de pertenencia a través del arraigo y que ustedes elijan dónde vivir”.

Por último Wesner agradeció las gestiones de Aguilera, de los representantes de ETA, de los grupos involucrados, los trabajadores municipales y los vecinos y anunció que en la próxima semana ya se iniciarán los trabajos del loteo del macizo, para poder avanzar luego con las obras de alteo y alumbrado.

El acto contó además con la presencia de la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el Director de Tierras y Regularización Dominial, Juan Sánchez, el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono, el Director de Desarrollo de las Localidades Gastón Sarachu, el Delegado Municipal de Sierras Bayas Alejandro Pereyra y el Director de Gestión Territorial Leonardo Yunger. También se hizo presente el concejal Federico Aguilera y Gabriel Scipioni de ETA.

Personas sorteadas

Itzaina Agustin

Dumerauf Nicolas Yael

Lugüercio Gerardo Federico

Farinella Maria Paula

Herrera Juan Carlos

Olguin Micaela Rosana

Suarez Brenda Pamela

Travers Emiliano

Newbery Miriam Alejandra

Tarantola Carlos

Cheves Cesar

Martell Carolina

Monzon Betiana Belen

Sosa Melina Araceli

Martell Camila

Cos Marcela

De Alesandre Diego Alberto

Bucciarelli Silva Camila Ivon

Villamayor Florencia Pilar

Lambre Hector Luis

Fonseca Mariangel

Pasquariello Yesica Natalia

Olivan Aldana

Dumerauf Ulises

Pineda Ruben Dario

Roman Guillermina

Ramos Alberto Oscar

Ramos Carlos Javier

Echeverria Cesar Luis

Paullion Mariana Patricia

Inostroza Braian Juan Pablo

Servidio Enrique Carlos

Roman Natalia Romina

Sposino Santiago

Cuenca Ariel Ramon

Pantaleo Braian Jesus

Cabrera Walter Daniel

Castro Ignacio Fabián

Zabala Florencia

Cejas Alejandro Antonio

Cabrera Walter Jose

Gil Carlos Nicolás

Cabrera Angel Ariel

Almaraz Arnaldo Agustin

Bolpe Yesica Estefania

Maldonado Carlos Alfredo

Perez Criatian Fabian

Luna Mogica Belen

Mendoza Alex Nicolas

Pelroso Montenegro María Luz

Manggieri Lucila Antonela

Ressia Mondello Eliana

Luna Mogica Rocio Liseth

Rojas Juan Carlos

Van Dyk Marisa Noemí

Garcia Andrea Celeste

Lopez David Emilio

Caballero Jesus Ramiro

Manuel Gabriela Liliana

Rueda Silvia Noemi

Mendoza Veronica Edith

Seiler Camila Edith

Cabrera Micaela Damaris

Dargel Leonel Alejandro

Mairani Karen Rocio

Gonzalez Alfredo Omar

Schneider Damián Eugenio

Marquez Alejandro Matias

Ferreyra Franco

Gelmi Maximiliano

Ramallo Diego Jonatan

Barrionuevo Braian

Martin Antonella

Castro Yanina Celeste

Itzaina Barbara

Maguregui Andrea Denise

Flores Nadia Patricia

Gomez Schmal Valentina

Franco Natalia Karina

Martinez Sandra Marisa

Scrimizzi Patricio Giuliano

Velaz Enzo Damian

Zabala Ezequiel

Sanchez Juliana

Zabaleta Graciela Maricel

Romero Claudio Javier

Perez Jorge Andres

Cernak Vazquez Juan Manuel

Flores Luciano Damian

Gelmi Maria Soledad

Favazzi Ludmila Berenice

De Alesandre Edgar Daniel

Quevedo Alicia Bibiana

Torales Sosa Lelis Armando

Pereira De Matos Milagros Soledad

Marino Natali Rocío

Ganzero Virginia Soledad

Fraga Catalina

Fornes Mariano Oscar

Randazzo Irene

Araya Franco Jose

Ferreyra Valentina

Beltramella Cristian

Milone Katherina

Recofsky Karen

Etchegaray Pamela

Aquino Nair

Sanchez Angeles

Suplentes

Bahl Lucas

Nova Minier Juana Criselda

Fittipaldi Facundo

Usar Adrian Oscar Jesus

Tarantola Santiago

Barrientos Noelia Esther

Martin Maria Emilia

Almaraz Luz

Lucero Maria Belén

Fraga Nildo Agustin

Programa Municipal Lotes Con Servicios en Sierras Bayas

Las personas que fueron parte del sorteo tuvieron tiempo de anotarse hasta el pasado 31 de julio, debiendo además cumplir diversos requisitos. Tal como sucedió con el Programa de Lotes para Colonia Hinojo, se trata de una política pensada no solo en dar una respuesta concreta en materia habitacional, sino también con un enfoque desde el arraigo, por ello en esta ocasión se dio prioridad a personas nativas o residentes de Sierras Bayas. Incluso, también se priorizó a trabajadores de la firma Perforadores del Sur y a integrantes “Unidos por una vivienda para Sierras Bayas” y “Vecinos Autoconvocados de Sierras Bayas”, quienes durante años fomentaron y lucharon por la donación de estos terrenos.

Vale destacar que, entre otra serie de condiciones, las personas que participaron del sorteo también debieron anotarse previamente en el Registro de Demanda Habitacional, acreditar ingresos familiares de entre 2 y 10 SMVM y no ser titular de la totalidad o parte de inmueble alguno, como así tampoco haber resultado beneficiario/a de planes de viviendas Nacionales, Provinciales y/o Municipales en los últimos diez (10) años.