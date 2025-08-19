El intendente Wesner encabezó el sorteo y adjudicación de 108 lotes en Sierras Bayas

Ante un Centro Cultural colmado, se concretó el sorteo público de adjudicación enmarcado en el Programa Municipal de Lotes con Servicios para Sierras Bayas.
La actividad, que fue encabezada por el intendente municipal Maximiliano Wesner, se tradujo en un paso más hacia la concreción del tan anhelado barrio ETA. Precisamente, se trató de los más de 100 lotes que generaron desde el Municipio a partir de la cesión de un macizo por parte de la empresa Perforadores del Sur (Ex ETA).
Cabe destacar que las familias tuvieron que esperar exactamente 10 años desde el inicio del proyecto. Durante este tiempo hubo diferentes gestiones encabezadas por Federico Aguilera ante los distintos estamentos hasta dar con los terrenos de ETA y una lucha por parte de la comunidad, e integrantes de “Unidos por una vivienda para Sierras Bayas” y “Vecinos Autoconvocados de Sierras Bayas”, quienes durante años fomentaron la donación de estos terrenos.
La historia continuó durante años, hasta que finalmente llegó el proceso que se inició en julio de este año con la apertura de la inscripción.
“Es un día de alegría para todos después de 10 años de espera. Creo que ya imaginan las paredes, el techo, la pieza de sus hijos. La verdad que es un momento único. Entiendan que los acompañamos hasta acá prácticamente sin ser gestión municipal. Tenemos la responsabilidad y la convicción de continuar este acompañamiento”, enfatizó el intendente de Olavarría.
En ese sentido, Wesner añadió que “venimos a abrazar de afuera para dentro y poner de pie las localidades. Generar sentido de pertenencia a través del arraigo y que ustedes elijan dónde vivir”.
Por último Wesner agradeció las gestiones de Aguilera, de los representantes de ETA, de los grupos involucrados, los trabajadores municipales y los vecinos y anunció que en la próxima semana ya se iniciarán los trabajos del loteo del macizo, para poder avanzar luego con las obras de alteo y alumbrado.
El acto contó además con la presencia de la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el Director de Tierras y Regularización Dominial, Juan Sánchez, el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono, el Director de Desarrollo de las Localidades Gastón Sarachu, el Delegado Municipal de Sierras Bayas Alejandro Pereyra y el Director de Gestión Territorial Leonardo Yunger. También se hizo presente el concejal Federico Aguilera y Gabriel Scipioni de ETA.
Personas sorteadas
Itzaina Agustin
Dumerauf Nicolas Yael
Lugüercio Gerardo Federico
Farinella Maria Paula
Herrera Juan Carlos
Olguin Micaela Rosana
Suarez Brenda Pamela
Travers Emiliano
Newbery Miriam Alejandra
Tarantola Carlos
Cheves Cesar
Martell Carolina
Monzon Betiana Belen
Sosa Melina Araceli
Martell Camila
Cos Marcela
De Alesandre Diego Alberto
Bucciarelli Silva Camila Ivon
Villamayor Florencia Pilar
Lambre Hector Luis
Fonseca Mariangel
Pasquariello Yesica Natalia
Olivan Aldana
Dumerauf Ulises
Pineda Ruben Dario
Roman Guillermina
Ramos Alberto Oscar
Ramos Carlos Javier
Echeverria Cesar Luis
Paullion Mariana Patricia
Inostroza Braian Juan Pablo
Servidio Enrique Carlos
Roman Natalia Romina
Sposino Santiago
Cuenca Ariel Ramon
Pantaleo Braian Jesus
Cabrera Walter Daniel
Castro Ignacio Fabián
Zabala Florencia
Cejas Alejandro Antonio
Cabrera Walter Jose
Gil Carlos Nicolás
Cabrera Angel Ariel
Almaraz Arnaldo Agustin
Bolpe Yesica Estefania
Maldonado Carlos Alfredo
Perez Criatian Fabian
Luna Mogica Belen
Mendoza Alex Nicolas
Pelroso Montenegro María Luz
Manggieri Lucila Antonela
Ressia Mondello Eliana
Luna Mogica Rocio Liseth
Rojas Juan Carlos
Van Dyk Marisa Noemí
Garcia Andrea Celeste
Lopez David Emilio
Caballero Jesus Ramiro
Manuel Gabriela Liliana
Rueda Silvia Noemi
Mendoza Veronica Edith
Seiler Camila Edith
Cabrera Micaela Damaris
Dargel Leonel Alejandro
Mairani Karen Rocio
Gonzalez Alfredo Omar
Schneider Damián Eugenio
Marquez Alejandro Matias
Ferreyra Franco
Gelmi Maximiliano
Ramallo Diego Jonatan
Barrionuevo Braian
Martin Antonella
Castro Yanina Celeste
Itzaina Barbara
Maguregui Andrea Denise
Flores Nadia Patricia
Gomez Schmal Valentina
Franco Natalia Karina
Martinez Sandra Marisa
Scrimizzi Patricio Giuliano
Velaz Enzo Damian
Zabala Ezequiel
Sanchez Juliana
Zabaleta Graciela Maricel
Romero Claudio Javier
Perez Jorge Andres
Cernak Vazquez Juan Manuel
Flores Luciano Damian
Gelmi Maria Soledad
Favazzi Ludmila Berenice
De Alesandre Edgar Daniel
Quevedo Alicia Bibiana
Torales Sosa Lelis Armando
Pereira De Matos Milagros Soledad
Marino Natali Rocío
Ganzero Virginia Soledad
Fraga Catalina
Fornes Mariano Oscar
Randazzo Irene
Araya Franco Jose
Ferreyra Valentina
Beltramella Cristian
Milone Katherina
Recofsky Karen
Etchegaray Pamela
Aquino Nair
Sanchez Angeles
Suplentes
Bahl Lucas
Nova Minier Juana Criselda
Fittipaldi Facundo
Usar Adrian Oscar Jesus
Tarantola Santiago
Barrientos Noelia Esther
Martin Maria Emilia
Almaraz Luz
Lucero Maria Belén
Fraga Nildo Agustin
Programa Municipal Lotes Con Servicios en Sierras Bayas
Las personas que fueron parte del sorteo tuvieron tiempo de anotarse hasta el pasado 31 de julio, debiendo además cumplir diversos requisitos. Tal como sucedió con el Programa de Lotes para Colonia Hinojo, se trata de una política pensada no solo en dar una respuesta concreta en materia habitacional, sino también con un enfoque desde el arraigo, por ello en esta ocasión se dio prioridad a personas nativas o residentes de Sierras Bayas. Incluso, también se priorizó a trabajadores de la firma Perforadores del Sur y a integrantes “Unidos por una vivienda para Sierras Bayas” y “Vecinos Autoconvocados de Sierras Bayas”, quienes durante años fomentaron y lucharon por la donación de estos terrenos.
Vale destacar que, entre otra serie de condiciones, las personas que participaron del sorteo también debieron anotarse previamente en el Registro de Demanda Habitacional, acreditar ingresos familiares de entre 2 y 10 SMVM y no ser titular de la totalidad o parte de inmueble alguno, como así tampoco haber resultado beneficiario/a de planes de viviendas Nacionales, Provinciales y/o Municipales en los últimos diez (10) años.