El Máster de APA, con título olavarriense y clasificación al Mundial

La Asociación de Pádel de Argentina concluyó la instancia de selección de jugadores y jugadoras menores para integrar los equipos nacionales y en la fecha reservada para los mejores de la temporada, hubo festejo para Jazmín Dos Santos que ganó y jugará el Mundial y Josefina Rodríguez que también integrará el seleccionado.

Desde el 15 al 18 de agosto y tras cinco fechas previas, en Buenos Aires, las categorías A de las divisiones Sub12, Sub14, Sub16 y Sub18 reunieron a las 8 mejores parejas del país para disputar el Máster APA y fue con un nuevo festejo olavarriense.

Jazmín Dos Santos y Victoria Vilchez se consagraron como la mejor dupla de la categoría Sub16 femenina tras derrotar en la final a Martina Marcel y Zoe Benítez por 4/6, 6/4 y 6/4.

Siendo el mejor equipo de la categoría, la representante de Olavarría aseguró su presencia en el equipo nacional que competirá en el Mundial de España reservado para las categorías menores.

Por otro lado, en Sub14, Josefina Rodríguez en compañía de Jazmín Mancilla quedaron eliminadas en Semifinales del Máster, pero igualmente integrará la Selección Argentina en la cita mundialista por decisión de los entrenadores.

De esta manera, las deportistas serán las primeras mujeres de Olavarría en ser parte de Mundial de Pádel.