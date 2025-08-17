El Festival de Infancias en La Rural no se suspende: todos los detalles de la jornada

El Municipio de Olavarría reiteró las propuestas que se desarrollarán este fin de semana en la ciudad y localidades con propuestas para toda la familia.

A continuación se detalla la agenda de este domingo:

14:00 a 17:00 horas

Festival de las Infancias

La Rural (Av. Ituzaingó al 200)

Este domingo 17 de agosto se llevará a cabo una nueva edición del Festival de las Infancias, el tradicional evento organizado en conjunto entre el Municipio y MANO. En esta ocasión el evento se realizará en el predio ferial de la Sociedad Rural, sobre Av. Ituzaingó al 200, a partir de las 14 horas y con entrada libre y gratuita, por lo que se invita a la comunidad de todo el partido a ser parte.

Durante la tarde se brindarán numerosas propuestas recreativas y culturales para todas las edades, con el objetivo de que chicos y chicas puedan disfrutar de su día de la mejor manera.

Se dispondrán espacios para que accedan a chocolate y merienda, como así también a pochoclos, cubanito y licuados.

Además, también habrá lugar para parkour y los tradicionales juegos inflables, que estarán distintos sitios del predio, donde también podrán verse stands de bibliotecas populares, del área municipal del Patrimonio y del Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”.

Una de las principales atracciones será la sala flúo, que estará ubicada en el pabellón Iguiñiz.

Se contará con un escenario principal 360°, donde se realizarán las presentaciones de Caty Weslate, Elvira y Cirilo Champiñon. Además, durante toda la jornada se contará con la presencia de estatuas vivientes y artistas itinerantes, quienes recorrerán todo el predio con shows de telas, circo, malabares y payasos.

Vale destacar que también se contará con un espacio amigable donde se brindarán diversas propuestas recreativas para personas con discapacidad.

14:45 horas

Acto por el 175º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Monumento a San Martín (Plaza Aguado)

El Municipio de Olavarría invita a toda la comunidad a participar del Acto Oficial por el 175º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

La ceremonia se llevará cabo el domingo 17 de agosto en el Parque del Bicentenario “Senador Oscar Lara”, al pie del monumento que rinde homenaje al Padre de la Patria.

Comenzará a las 14:45 horas y contará con la presencia de funcionarios municipales, autoridades educativas y representantes de distintas instituciones de la comunidad.

Tras la presentación de autoridades y la entonación del Himno Nacional Argentino, habrá palabras alusivas.

Luego se procederá al toque de silencio y la colocación de palmas por parte de la Municipalidad, Regimiento de Caballería, Asociación Cultural Sanmartiniana y Honorable Concejo Deliberante.

El acto finalizará con la entonación de la Marcha de San Lorenzo y la colocación de bandera a media asta.

20:00 horas

Clásica y Solidaria a beneficio del Centro de Formación Integral “La Casa de Helen”

Este domingo 17 de agosto, a las 20 horas, en el Teatro Municipal se presentará la Orquesta Sinfónica Municipal “Maestro Mario Patané”, dirigida por el Maestro Diego Lurbe, en el marco del ciclo “Clásica y Solidaria”, a beneficio del Centro de Formación Integral “La Casa de Helen”

La modalidad del ciclo es con entrada libre y gratuita pero quienes deseen colaborar con la institución podrán hacerlo mediante una donación en efectivo por sobre o por billetera virtual a través de un código QR.

Cabe recordar que la construcción del Centro de Formación Integral “La Casa de Helen”, ubicado en Aguilar 1847, comienza en el año 2006, y surge de la necesidad de contar con un edificio adecuado para desarrollar su propuesta específica de educación laboral.

En el 2009 se inicia formalmente la actividad con los Talleres de Huerta y Alimentación y en 2011 la Casa de Helen comienza a funcionar de forma totalmente independiente, con el objetivo de garantizar la continuidad escolar de los estudiantes que finalizaban la educación primaria en Helen Keller.

En la actualidad las instituciones funcionan como una unidad académica, brindando en el Instituto Helen Keller la escolaridad primaria de Educación Especial y en el Centro de Formación Integral La Casa de Helen la escolaridad secundaria de la modalidad.

Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a sumarse al concierto del próximo domingo de Clásica y Solidaria y colaborar con las instituciones que tanto hacen día a día por nuestra comunidad.

Cierre de los espacios municipales por el Festival de las Infancias

Se informa que el domingo 17 de agosto, los distintos espacios culturales municipales y el Polo Educativo y Recreativo Municipal “La Máxima” permanecerán cerrados, con motivo de la realización del Festival de las Infancias en el predio de La Rural.

Cabe agregar que el personal municipal estará abocado a las distintas propuestas y actividades relativas a la organización de esta gran fiesta para que todos los niños del Partido de Olavarría tengan su merecido festejo.