La Plata: condenan a un rugbier a pagar una suma millonarias por una salvaje golpiza

La Justicia de La Plata condenó a un rugbier de un club de Gonnet a pagar un resarcimiento de más de 110 millones de pesos a un joven al que le propinó una salvaje golpiza a la salida de un bar del centro de la ciudad en 2016. La víctima del hecho sufrió graves lesiones, y tuvo secuelas que hoy en día le generan dolores.

El hecho comenzó en un bar ubicado en diagonal 74 y 59, donde la víctima fue abordada por dos deportistas de un club que comenzaron las provocaciones pero sin lesiones.

Sin embargo, la escena se trasladó a la rambla de diagonal 74, donde la víctima recibió algunos golpes leves. Mientras que minutos después, en la calle 18, entre 58 y 59, padeció un fuerte golpe de puño que le causó las lesiones más graves.

Las pruebas, que incluyeron grabaciones y las declaraciones de testigos, descartaron cualquier provocación por parte del agredido, reforzando la calificación de “golpiza” en lugar de “pelea”, de acuerdo al fallo de la jueza Sandra Nilda Grahl, del Juzgado Civil Nº 17.

Fue ella quien determinó que el agresor y otro implicado deberán resarcir al denunciante por los daños físicos, psicológicos y morales sufridos. Según la resolución, el principal agresor deberá abonar $110.112.276,76 en concepto de incapacidad psicofísica, atención médica y daño moral. Su acompañante, en tanto, tendrá que pagar de manera solidaria, en conjunto con su amigo, otros 317.800 pesos por lesiones leves.

Según consta en el expediente la víctima sufrió, como resultado de la agresión, una intervención quirúrgica y tiene actualmente cuatro placas de titanio y 18 tornillos en el rostro. Además perdió el nervio cóndilo mandibular, por lo que padece intensos dolores y limitaciones físicas que afectan severamente su vida diaria.

En el ámbito penal, los acusados optaron por mecanismos alternativos de resolución: en uno de los expedientes solicitaron la suspensión del juicio a prueba y en el otro se sometieron al procedimiento de juicio abreviado, lo que supuso la asunción expresa de los hechos que le eran imputados. (DIB)