La ABO oficializó las Finales del Torneo Apertura

La Asociación de Básquet de Olavarría presentó en sociedad las inminentes finales del Torneo Apertura y se conocieron detalles de lo que será el cruce entre los clásicos rivales en Primera División.

El lanzamiento estuvo encabezado por el presidente Gerardo Barrera, Diego Robbiani en representación de la Municipalidad de Olavarría y contó con la presencia de Manuel González y Emiliano Coppero en representación de Estudiantes y Matías Orlando y Francisco Fornes por la entidad “Chaira”.

“Queremos darle un marco de importancia a las finales y por eso confirmado 100% el domingo, en Estudiantes, van a ser los primeros partidos tanto de Maxiliga como de Primera División”, comenzó diciendo Gerardo Barrera y agregó: “Estamos buscando que la gente vuelva a la cancha, que empecemos a despegar y tenemos muchas ganas y muchas ideas”.

Entre un buen marco de público, la conferencia detalló que dentro de los encuentros definitorios habrá distinciones, sorteos y presencias que le darán otro marco a las definiciones de la competencia doméstica.

“No me quería quedar con que la final pase como un partido más, si nos va mal no importa, seguiremos intentando”, aseguró el presidente de la ABO que manifestó que de a poquito se van a ir cambiando algunas cosas para mejorar el básquet local.

En el mismo marco y pensando en el cruce entre los dos clásicos rivales como son Estudiantes y Racing, que se verán las caras en el Maxigimnasio el venidero domingo, hablaron los DT.

“Tenemos muchas ganas, hace mucho que el club no juega una final y no gana un campeonato y nos estamos preparando muy bien, estamos buscando darle importancia a la Primera”, afirmó Manuel González sobre la presencia del “Bata” en la definición y aseguró: “Fantaseo con el título, pero la idea es seguir apostando y no bajar la calidad”.

Por otro lado, Matías Orlando dijo: “Esta bueno ser parte de definiciones a pesar de un gran desgaste y vamos a intentar ganar el tricampeonato, es lindo jugar finales y contra Estudiantes sabemos que tiene un tinte diferente, daremos espectáculo porque la gente está volviendo a la cancha y es para disfrutar”.

Por último, Diego Robbiani en representación de la Municipalidad de Olavarría y amate del deporte de los cestos sentenció: “Ver a Estudiantes y Racing en este Federal fue rememorar los ´90, esperemos que estas finales sean iguales y que vaya gente a la cancha y se de un paso importante de cara a lo que viene pero no tengo dudas que en Primera División va a ser una Final de mucho nivel”.