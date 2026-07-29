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 - 29 de Julio de 2026 | 23:15

Básquet Local: terminaron las vacaciones y volvió el Oficial

En la noche de este miércoles volvió el Torneo Oficial para la Primera División y fue con victoria para Chacarita.

Foto: Archivo

Luego de una semana de receso, el certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría volvió a la actividad y completó la 9° fecha.

 

Chacarita derrotó 84 a 82 a Sport Club Trinitarios en Azul en lo que era uno de los duelos pendientes del Torneo Oficial.

 

En un partido de trámite parejo, el equipo azuleño no logró sostener la ventaja que había logrado en el tercer parcial y recién aseguró su victoria en los últimos segundos 

 

En el equipo que sumó su segunda victoria en la competencia, el goleador fue Yael Encinas con 24 puntos.

 

Síntesis Chacarita – Sport Club Trinitarios:

Estadio: 

Árbitros:

Chacarita (84): Hernández (7), Schwab (16), González (16), Encinas (24), Migliazzo (2) -FI- Urrutia (0), Pioli (16), Marchese (3). DT- Martín Encinas

Sport Club Trinitarios (82): Morena (18), Junco (23), Briguez (10), Álvarez (2), Pasos Pérez (20) -FI- Vaccarezza (9). DT- Marcelo Álvarez

Parciales: 15 – 19; 40 – 32; 63 – 49 y 84 – 82 

 

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