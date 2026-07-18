Básquet Local: Deportivo Argentino ganó en suplementario

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División jugó un nuevo duelo de la 10° fecha y fue con festejo para Deportivo Argentino.

Deportivo Argentino venció a Sport Club Trinitarios en tiempo suplementario por 68 a 64 tras igualar en 56 al finalizar los primeros cuatro parciales. Tadeo Junco y Francisco Pallero con 21 puntos fueron los máximos anotadores.

Tras intercambio constantes de liderazgos, el elenco de Pehuajó sumó su 6° triunfo en el certamen olavarriense.

Síntesis Deportivo Argentino – Sport Club Trinitarios:

Estadio:

Árbitros:

Deportivo Argentino (68): Pallero (21), Capo (3), Arri (10), Campaña (8), Dominici (11) -FI- González (14), Maffioli (1). DT- Diego Viñales

Sport Club Trinitarios (64): Morena (13), Junco (21), Briguez (15), Cainzos (2), Pasos Pérez (5) -FI-Mapis (2), Trabela (2), Álvarez (4), Levenbrik (0). DT- Marcelo Álvarez

Parciales: 19 – 21; 34 – 36; 46 – 45; 56 – 56 y 68 – 64