Jugaron otra ronda del “Gran Prix”: destacadas actuaciones locales

Trebejistas olavarrienses participaron de la continuidad del certamen provincial y finalizada la actividad, siguen líderes de la tabla de posiciones.

Las categorías que se juraron fueron Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 15 y Sub 18 y Libre, todas fiscalizadas por el árbitro Internacional Ramiro Troilo.

Las principales posiciones de la categoría Sub8 ubicaron a Lucio Fernández de Saladillo en primer lugar y lo escoltó Tomás Casquero. Por Olavarría, en el 6° puesto quedó Cristian Sanferreite y la mejor dama fue Franca González; también participaron Dante Rossetti y Ciro Lumelli.

En la categoría Sub10 el campeón fue Román Velgara de Caseros y se destacaron por Olavarría: mejor dama Uma Springer con 5 puntos, luego Axel Santillán también con 5 puntos seguido de Eva Yahia, Martina Cavalleri y Juana Yahia.

En Sub12 el primer puesto fue para Braian Potis de Coronel Pringles con 6 puntos y se destacaron por Olavarría Miqueas Echegaray con 5 puntos quedando en el séptimo lugar y Felipe Castellano de un total de 37 participantes.

En Sub15, con una puntuación perfecta, se consagró por trigésima vez consecutiva Benjamín Ortman de Coronel Pringles, seguido de Román Eluchans, con 6 puntos y completando el podio Laureano Tescione de Olavarría con un total de 5,5 puntos. También, por nuestra ciudad participó Nahia Cavalleri con tres victorias.

En Sub18 se destacó el primer puesto para Augusto Araña de Olavarría, quedando quinto en la general, seguido de Leandro Casella de Saladillo. También participaron Tomas Carmona y la mejor dama fue Morena Gisler.

El campeonato de mayores fue para Nelson Luján de Saladillo y por Olavarría se destacaron como la mejor dama Paola Nievas y en Señor supra 70, Juan Sterki.

La próxima fecha del Prix será en la ciudad de Pehuajó el 11 de junio.