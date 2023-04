Berni: "Tengo una fractura de cráneo, recibí muchos golpes"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo que sufrió una fractura de cráneo y que evalúan operarlo tras ser atacado durante una protesta de colectiveros en reclamo de justicia por el crimen de un chofer en La Matanza.

"Tengo fractura de cráneo, hundimiento de la órbita. Son lesiones, cortes, piedrazos en la cabeza. Tengo una tabla externa y fracturado el malar", precisó Berni.

El ministro sostuvo que el crimen del chofer de la línea 620 "no fue un hecho habitual" en cuanto a su modus operandi, y consideró a la agresión como "un golpe más" que "no hace mella". "No voy a renunciar, voy a redoblar los esfuerzos", aseguró.

Berni resultó herido a piedrazos, palazos y golpes de puño al arribar a la protesta que un grupo de choferes de colectivos realizaba en la localidad bonaerense de Lomas de Mirador, tras el crimen del colectivero Daniel Barrientos, asesinado esta madrugada en un asalto.

Tras la agresión, Berni fue trasladado al hospital Churruca, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, donde arribó en helicóptero con "conmoción cerebral, muchos golpes y cortes profundos en el cuero cabelludo y en el rostro", aunque aseguraron que no perdió el conocimiento en ningún momento.

"La situación estaba ya resolviéndose, nos habíamos puesto de acuerdo dónde íbamos a hablar; Infantería avanzó, les pedí por favor que no avanzaran y el desenlace fue lo que fue. Recibí muchísimos golpes", dijo.