Se entregaron cintas azules en el Día Mundial del Autismo

En el día mundial del autismo que se celebra este 2 de abril, el pre candidato a intendente de Olavarría al Frente y ex presidente de Corim, Hernán Parra, encabezó una actividad con el fin de concientizar sobre la importancia de respetar y aceptar a todas las personas.

La fecha, establecida por las Naciones Unidas, se celebra para fomentar una sociedad inclusiva que cuide a todos sus miembros y garantizar que todos los niños y adultos con autismo puedan llevar una vida plena y gratificante.

Por eso este año "nos sumamos a la carrera en homenaje a nuestros héroes de Malvinas y allí entregamos una cinta azul a los corredores y globos a las personas que estaban en el parque".

La actividad se hizo en Brown y V.Sarsfield. Para Hernán Parra, quien se involucró de lleno en la temática desde el diagnóstico de su hijo, se ha avanzado mucho socialmente pero aún queda un camino por recorrer.

“Hace doce años que trabajamos con Beny y vemos que la sociedad ha cambiado, ha tomado más conciencia, se sabe más del tema y notamos mayor inclusión en ámbitos como colonias o clubes”, expresó.

La prevalencia de chicos con esta condición ha aumentado, ya que hay más cantidad de niños y niñas diagnosticados y eso ha traído aparejado una mayor conciencia y trabajo a nivel educativo. De todas formas, “hay mucho por hacer todavía, desde cómo nombrarlo (ya no se dice trastorno de espectro autista sino condición) hasta cosas más profundas”, enfatizó Parra.

En este sentido, invitó “a que no se estigmatice, que la gente no crea que hay nada malo en una persona con la condición de espectro autista. Se han hecho muchas cosas como el protocolo de abordaje en el Aeropuerto Ezeiza (una gran medida para que los chicos no esperen y esto los ayuda mucho) o la ley de pirotecnia cero. Y soñamos con hacer muchas más desde el lugar que nos toque a cada uno”, dijo, invitando a la reflexión en este día.