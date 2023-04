"Las usé y fui al supermercado": Guillermina Valdés probó un juguete sexual y contó una intimidad

La modelo Guillermina Valdés sorprendió al hacer una confesión íntima: contó que probó un juguete sexual y reconoció que fue al supermercado con el objeto puesto.

"Usé las bolitas chinas, me sentí rara. Fui al supermercado, por ejemplo. Habla bastante bien de mi que no se deslizaron. Quedaron ahí, no bajaron. O sea que hay un tema contractil importante. No vibra, solamente las tenés que tener en su lugar. No es cómodo, a mi nadie me avisó que lo era. Veré con el tiempo”, contó la ex pareja de Marcelo Tinelli.

“Lo recomiendo como ejercicio... Quizás es mejor quedarse caminando en la casa porque pensar que se te pueden salir las bolas es un tema, pero llegué y estaba todo en su lugar, aunque todo el tiempo tenía la sensación de que las perdía. Imagínense todo eso en mi cara: tenía dos bolas en la con... Pero bueno son indistinguibles, vos las ves y pueden ser un juguetito de Lorenzo o de Igor, mi perro”, dijo.

Además, Valdés confirmó que no se encuentra en una relación y desmintió todos los romances que se le adjudicaron en el último tiempo. “Estoy bien y sigo sola; no lo digo mal, sigo sola y estoy contenta”, sostuvo.

“Estoy viviendo en la misma torre de Marcelo Tinelli por un tiempo más, vivimos en dos departamentos diferentes, cada uno tiene su independencia, pero en algún momento alguno de los dos se va a mover o no, no sabemos, Por ahora quizá sea yo”, señaló.