El vóley local, con nutrida actividad los venideros fines de semana

El vóley olavarriense ya inició con todas sus competencias y de cara a lo que viene se dio a conocer el calendario hasta el mes de mayo.

Profusa actividad desde el venidero fin de semana hasta fines de mayo tendrá el vóley olavarriense que ya disputa su calendario 2023 en todas sus categorías y se prepara para fines de semana con mucha competencia.

Entre las fechas de los certámenes que siguen su normal desarrollo también se encuentran los cursos para aspirantes de árbitros y de entrenadores, en encuentro Provincial de Libres organizado por Estudiantes y una nueva edición del Torneo Nacional de Newcom de Los Lobos.

Las actividades:

15 de abril: LiZoMe (Liga Zonal de Menores): competencia regional en categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, rama femenina.

14 al 16 de abril: Curso para aspirantes a árbitros de voleibol

16 de abril: Intermedia Femenina en Racing y Mariano Moreno. Intermedia masculina en Mariano Moreno.

22 y 23 de abril: Torneo Provincial Libre de primera ambas ramas en Estudiantes.

23 de abril: Maxivoleibol Femenino en Pueblo Nuevo

27 al 30 de abril: curso para aspirantes a Entrenador de Voleibol Provincial, nivel I.

29 de abril al 1° de mayo: Torneo Nacional de newcom en Pueblo Nuevo

30 de abril: Primera masculino, segunda jornada en Polideportivo Gabriel Atilio Solis de Benito Juarez.

1° de mayo: Primera femenino en Racing

6 de mayo: Minivoleibol en Mariano Moreno.

7 de mayo: Intermedia Femenino.

13 y 14 de mayo: Abierto Sub 12 y Sub 14 en Pueblo Nuevo

14 de mayo: Maxivoleibol femenino.

20 de mayo: Promocional (Sub 16 y Sub 18 no federados, ambas ramas).

21 de mayo: primera masculino, tercera jornada.

25 de mayo: Intermedia femenino en Polideportivo Municipal de Tres Arroyos

28 de mayo: Primera femenino