Pueblo Nuevo sumó un nuevo festejo en el Torneo Oficial

La competencia organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División inició la 12° fecha en el Juan Manolio con festejo para Pueblo Nuevo.

El “Lobo” derrotó 85 a 73 a Ferro y sumó su séptimo festejo sobre 9 presentaciones en el Torneo Oficial. Nicolás Lorenzo con 22 puntos fue el goleador de la noche.

Luego de un inicio parejo donde el “Carbonero” llegó a estar al frente, los dirigidos por Cristian Sánchez comenzaron a cambiar la historia.

La paridad en los primeros 10 minutos se sostuvo muy poco en el segundo y tras varios minutos sin conversiones, el local sacó ventajas antes del descanso largo.

En el complemento, Pueblo Nuevo terminó de asegurar su victoria con una veintena de puntos de ventaja que en los últimos 10 minutos se encargó de descontar el elenco visitante.

Síntesis Pueblo Nuevo – Ferro:

Estadio: Juan Manoli

Árbitros: Reyes, A. y Rincón, J.

Pueblo Nuevo (85): Barsi (6), Menon (0), Dupin (11), Lorenzo (22), Vázquez (13) -FI- Alberca (3), Alonso (1), Gisler Diorio (0), Luján (21), Conte Velasco (4), Carballo (2), Sánchez (2). DT- Cristian Sánchez

Ferro (73): Gómez González (20), Langowski (6), Iturralde (4), Schvemer (18), Alveza (10) -FI- Arramón (0), Donatelli (3), Armanazqui (0), Alonso (0), Pinini (12). DT- Lucas Laborde

Parciales: 28 – 28; 55 – 40; 71 – 55 y 85 – 73