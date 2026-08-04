Atletas locales se destacaron en las sierras más antiguas del planeta

El pasado domingo y con epicentro el Parador de la Boca de las Sierras se completó la 8° edición de la “Media Maratón Boca de las Sierras” que organizó Indoor Spinning Eventos y entre los atletas que animaron el evento, hubo una treintena de representantes olavarrienses.

Como es habitual, la carrera recorrió las sierras más antiguas del planeta, a través de la Ruta Provincial 80, las lomas en las cercanías del Monasterio de Los Trapense y los molinos de vientos en distancias de 21 y 10 kilómetros.

En lo que respecta a la actuación local, la mejor en los 21K fue Yamila Pedreira que fue la ganadora con 1 hora 35 minutos y 34 segundos. Además, Carola Rearte se ubicó en el Top10 con 1:51:37 y Laura Aztiz completó el circuito.

Entre los Caballeros, la mejor actuación fue la de Diego Polle con 1:27:34 que le valió el 5° puesto, Sergio Bogliolo con 1:28:37 fue 7° y Gastón Bettiga con 1:32:29 completó el Top10.

Juan Recofsky, Carlos Canobe, Lucas Cabri, Marcelo Block, Walter Buchanan, Rafael Anderson, Ricardo Eiriz, Pablo Luchini, Alejo Gómez, Luis Franciscovich, Eduardo Guerras, Luciano Protti Cosenza, Daniel Luayza Alem, Franco López y Leandro Hait también cruzaron el globo de llegada en la mayor de las distancias.

Por otro lado, en los 10K, Pablo Catalini se subió al podio de la general y fue tercero con 35:49.

Además, Carlos Maldonado con 39:28 fue 7° y la nómina de olavarrienses la completaron Denis Mengui con 1:03:52, Roberto Ortiz, Luis Salomón, Luis Arouxet, Héctor Otamendi, Alberto Zulaica, Ramiro Aramburu y José Zangara.