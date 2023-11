La insólita declaración de Sallago en la pericia psicológica: "No me quiero acordar de nada, ya Dios me perdonó"

Luego de que el pasado 4 de octubre se conociera la noticia de que el femicida de Yenifer Falcón, Mario Oscar Sayago, pidió la libertad condicional tras cumplir 21 años tras las rejas por violar y asesinar a la niña olavarriense en febrero del 2001, este jueves se conocieron los detalles de las pericias que le realizaron al asesino así como el documento que la defensa de la familia presentó frente a la Justicia.

Este jueves, a poco más de un mes de que se conociera la solicitud de Sallago, el abogado que representa a la familia de Jennifer, César García, compartió los documentos con los que el Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 decidirá qué hará con dicho pedido.

Uno de los documentos más importantes es la pericia perito psicológica que se le realizó a Sallago, en la que se corroboró que a nivel mental no mostró deficiencias. "Se presenta lúcido, sin fallas en el curso ni contenido del pensamiento. Pensamiento concreto. Con conciencia clara, criterio de realidad conservado. Sin signo sintomatología psicótica. No presenta indicadores de psicopatología de base", se lee en el escrito en el que se agregó:

"Intelectualmente presenta un funcionamiento dentro de la media poblacional, acorde a su nivel de instrucción y estimulación socio cultural".

Asimismo, entre otros aspectos del reo, en la pericia también se analizó su personalidad: "Se evidencia una personalidad antisocial, egocentrada, con tendencia al ocultamiento, oposicionista. Tendiente a establecer vínculos de tipo superficiales. Denota indiferencia frente a la posibilidad de reinserción, sin observarse allí un deseo sólido al respecto. Se observa frialdad afectiva, tornándose francamente refractario a revisar su conducta".

Uno de los puntos llamativos de la pericia fue la respuesta de Sallago ante la pregunta de cuál es la causa por la que permanece privado de su libertad: "No me quiero acordar nada, no quiero saber nada, ya Dios me perdonó…”, dijo, según la pericia, "eludiendo la posibilidad de dar cuenta de lo ocurrido, con una negación operativa al nivel de la desmentida".

En relación a esto último, se especificó que a lo largo del relato se Sallago fue "permanente" su referencia a lo religioso y hasta aseguró que está "estudiando para ser pastor".

"Se advierten la desmentida y la negación como mecanismos defensivos operantes. No ha podido realizar trabajo de responsabilización subjetiva depositando en la creencia religiosa un presunto cambio pero sin poder dar cuenta de ello, ni ahondar en las circunstancias que determinaron su privación de libertad", sentenció la pericia.

El análisis perito psicológico y todo lo que en él se detalla fue recibido por parte de la defensa de la familia como un documento "alentador" de cara a lo que será la resolución de la Justicia, por lo que también acercaron un documento a la Jueza que decidirá qué hará con el pedido del asesino.

“Al causante Sallago, no le cabe ningún beneficio o ley que le permita salir y reinsertarse en la sociedad porque están muy claras sus intenciones de repetir las acciones de secuestro, violación y muerte a cualquier niño que se encuentre a disposición”, indicó el abogado García en el documento en el que también sostuvo:

“La Justicia ya se equivocó al permitirle la libertad a Sallago y por eso Jennifer Falcón sufrió y murió con la peor de las muertes, esta parte considera que el causante NO puede acceder al régimen abierto y salidas transitorias peticionadas, porque conlleva un riesgo para la sociedad y para los niños/As en particular”.

En relación a las expectativas de los familiares sobre lo que decidirá la Justicia se mostraron optimistas. "Sallago tiene una posibilidad en un millón de salir en libertad", aseguró el abogado al tiempo que avisó que, en caso de que le den algún tipo de beneficio, las apelaciones se "repetirán hasta el infinito".