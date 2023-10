El abogado García sobre el pedido de libertad del asesino de Yenifer Falcón: “Nada garantiza que no vuelva a matar”

Luego de que la semana pasada Olavarría se viera estremecida por la noticia de que Mario Oscar Sayago, el hombre que violó y asesino en febrero del 2001 a Yenifer Falcón, pidió la libertad condicional, el abogado César García quien representa a la familia Falcón habló con Infoeme sobre el avance de la causa: “Haremos todo lo posible por que siga tras las rejas”.

Fue el pasado miércoles que los familiares de Yenifer viralizaron un sentido y fuerte mensaje en las redes sociales dando a conocer el pedido del asesino que rápidamente fue compartido por cientos de usuarios que se sumaron al mismo reclamo: “No nos podemos permitir que le den la libertad”.

En este marco, también movilizado por este reclamo a la Justicia, el abogado César García se convirtió en el representante de la familia de la niña asesinada en su lucha por que Sayago siga preso.

La causa, que se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Ejecución Penal de Alvear, inició a raíz del pedido del asesino de Yenifer quien fue hallado culpable de violar y asesinar a la olavarriense, delito por los que fue condenado a la pena de prisión perpetua.

“Tras cumplir 21 años y algunos meses de prisión esta bestia solicitó la libertad porque la Ley se lo permite por lo que ahora habrá una junta para determinar si Sayago ha sido rehabilitado por el servicio penitenciario”, explicó García.

Para esto, la Jueza recibirá un informe de conducta del Servicio Penitenciario, así como un informe sobre pericias psicológicas y un informe sobre pericias psiquiátricas del reo, elementos con los cuales se dirimirá -en cuestión de semanas- si Sayago fue “rehabilitado” y si puede salir o no en libertad.

García: "Nada Garantiza que Sayago no vuelva a matar".

No obstante, García adelantó cómo procederá en el ejercicio de la defensa de los intereses de la familia Falcón: “Vamos a objetar todo tipo de pericias que se presenten a través de los procesos judiciales pertinentes y también vamos a presentar pericias de parte para fundar que esta “bestia” no puede volver a recorrer las calles poniendo en peligro a todas las niñas de cualquier ciudad”.

“Tenemos que impedir que esta persona pueda recorrer libremente las calles, mi tarea asegurarme de que eso no ocurra”, resaltó García que aclaró que no le va a cobrar honorarios a la familia ya que se trata de una lucha para “proteger a todos los niños” que pueda atacar Sayago en caso de salir nuevamente en libertad ya que “nada garantiza que no vaya a volver a matar”.