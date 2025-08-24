Tragedia en Berisso: un motociclista murió tras chocar contra un poste

La tarde del viernes se tiñó de tragedia en Berisso. En la avenida Génova, a la altura de la rotonda René Favaloro, un motociclista se desvió de la calzada y golpeó de lleno contra una columna. El impacto resultó fatal.

La víctima fue identificada como Diego Alberto Ruaben, de 49 años, vecino de Necochea. Iba al mando de una Zanella XTZ azul. Según testigos y fuentes oficiales, avanzaba a gran velocidad y sin casco reglamentario cuando perdió el control en la curva.

Una ambulancia del SAME lo llevó de urgencia al Hospital Larrain. Llegó con un traumatismo severo en la cabeza. Los médicos intentaron estabilizarlo, pero horas después murió tras un paro cardiorrespiratorio.

El operativo en la escena contó con efectivos del Comando de Patrullas, agentes de Seguridad Vial e inspectores municipales. El Centro Operativo de Monitoreo analiza las cámaras de la zona para reconstruir la secuencia del accidente. La causa quedó en manos de la UFI N°14, bajo la carátula de homicidio culposo.

Vecinos de Berisso remarcaron que la rotonda Favaloro concentra choques de manera frecuente. Se trata de un punto de tránsito intenso donde se combinan la velocidad, la imprudencia y la falta de señalización.

Con esta muerte, agosto acumula siete víctimas fatales por accidentes de tránsito en la región de La Plata, Berisso y Ensenada. El 2025 ya dejó 53 fallecidos. Solo en los últimos días murieron Carlos Andrés Vallejos, atropellado en bicicleta, y Lucio Andino Guerrero, que también se trasladaba en moto.