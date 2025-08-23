Dolor en la UNLP: murió un docente durante una asamblea gremial

Un profundo dolor atraviesa a la comunidad académica de la(UNLP). En las últimas horas falleció el profesor, docente de la(FCAyF), mientras participaba de una asamblea de la(ADULP).

El sindicato informó que Giménez se descompensó en plena reunión, en la que se discutía la adhesión a nuevas medidas de fuerza en reclamo de una mejora salarial y contra el ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno nacional. Aunque fue asistido con maniobras de reanimación cardiopulmonar y trasladado a un hospital, no logró sobrevivir.

“La asamblea fue suspendida y todos los compañeros y compañeras estuvimos atentos hasta conocer el desenlace. Enviamos un abrazo a sus familiares y allegados en este doloroso momento”, expresaron desde ADULP en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Tensión y reclamos

El trágico episodio ocurrió en un contexto de fuerte tensión en las universidades nacionales. Los gremios docentes ya realizaron siete jornadas de paro desde la vuelta del receso invernal y anunciaron otras 48 horas de medidas de fuerza para los días martes 26 y miércoles 27 de agosto.

El conflicto se enmarca en un plan de lucha nacional que contempla nuevos reclamos, movilizaciones y la posibilidad de una Marcha Federal Universitaria para exigirle al presidente Javier Milei un refuerzo presupuestario que permita sostener el funcionamiento de las casas de altos estudios, hoy afectadas por el aumento de costos y el congelamiento de fondos. (DIB)