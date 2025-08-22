Narcomenudeo: Desbaratan varios puntos de venta de droga en la ciudad

Personal de la Policía Federal desbarató en las últimas horas varios puntos de venta de droga en la ciudad que operaban bajo la modalidad de narcomenudeo en distintos barrios.

El operativo se realizó este jueves y fue llevado adelante por personal de la División Unidad Operativa Federal Olavarría

Dichas órdenes de allanamiento fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías Nº 1 de Olavarría a cargo de la Dra. Fabiana San Román, con intervención de la UFI Nº 19 subrogada por el fiscal Cristian Urlezaga.

Durante las diligencias, los efectivos secuestraron plantas y picadura de marihuana, más de 250 semillas de la misma especie, dosis de cocaína, un arma de fuego, municiones de distintos calibres, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.

Además, se identificó a las personas involucradas, quienes fueron notificadas de la formación de la causa en el marco del artículo 60 del Código Procesal Penal bonaerense.

Desde la Policía Federal se destacó que “estos procedimientos forman parte del trabajo permanente contra el narcotráfico y el narcomenudeo, con el objetivo de proteger la seguridad de la comunidad y colaborar con la Justicia en la lucha contra las organizaciones criminales”.