Emotiva concentración para exigir la "no libertad condicional de Mario Oscar Sayago"

Alrededor de 100 personas participaron de una emotiva concentración en el Paseo Jesús Mendía para exigir que Mario Oscar Sayago, el hombre que violó y asesinó a Yenifer Falcón, continúe preso.

La niña tenía 7 años en el año 2001 y fue raptada, violada y asesinada por Mario Oscar Sayago en nuestra ciudad, hombre "que ya era un homicida y violador sentenciado por la justicia de la provincia de Neuquén". Por el hecho, fue detenido y sentenciado a prisión "perpetua".

La manifestación fue organizada por la familia de Yenifer luego de que, en los últimos días, Sayago solicitara el beneficio de la libertad condicional.

Foto: Andrés Arouxet

En este marco, durante la concentración realizada este viernes por la tarde, se pudieron ver banderas y carteles con contundentes frases como "Yeni por siempre en nuestros corazones. Sayago por siempre entre rejas"; "Justicia por Jenni"; "Todos podemos tener una Yeni o Graciela en casa. No a la libertad condicional a asesinos y violadores" o "Que la justicia no cometa el mismo error que en Neuquén. No a la libertad de Sayago".

En la previa a la manifestación, desde la asociación civil Anímate manifestaron que "otorgarle la libertad es cometer nuevamente el error de la justicia Neuquina, que posibilitó que volviera a violar y matar".

Foto: Andrés Arouxet

Al mismo tiempo, señalaron que "personas como Sayago (asesinos seriales reincidentes) obtengan el beneficio de la Libertad condicional, pone en riesgo la vida de cualquier niño/a qué encuentre (para raptarlo, violarlo y matarlo) en cualquier ciudad o provincia de la Argentina".

Cabe destacar que, en los últimos días, la familia Falcón lanzó una campaña para juntar firmas con el objetivo de lograr una reforma en la Ley que actualmente permite que los condenados por crímenes como el de Yenifer puedan pedir la libertad condicional.