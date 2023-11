Arouxet: "Andrea Coronel nos complicó la fiscalización con 60 fiscales infiltrados"

La referente local de La Libertad Avanza, Celeste Arouxet, emitió su voto en la mañana de este domingo de elecciones Escuela N°24 y habló de una "jugada" de Andrea Coronel, dirigente vecinalista de Juntos por el Cambio cercana a Patricia Bulrich, que "complicó" el trabajo de fiscalización del espacio libertario en el inicio de la jornada.

Fue en las primeras horas de este domingo que voceros oficiales informaron que la votación había comenzado normalmente, sin faltante de boletas y sin mayores inconvenientes. No obstante, hubo problemas con los fiscales del espacio que apoya al candidato de derecha Javier Milei.

Luego de emitir su voto, Arouxet se refirió, en una entrevista con Radio Olavarría LU32, a los inconvenientes que se generaron y apuntó contra Andrea Coronel (quien estuvo cerca de ser precandidata a intendente en las PASO de agosto pero finalmente acompañó la fórmula de Dalton Jauregui, quien luego perdió la interna con Ezequiel Galli), acusándola de "complicar" la fiscalización en diferentes instituciones.

Andrea Coronel con Patricia Bullrich

"Hay que respetar a los espacios políticos, tanto con Dalton (Jauregui) como con Martín Endere me comuniqué durante todo este mes y tenemos fiscales de Juntos por el Cambio fiscalizando para la Libertad Avanza", indicó pero denunció que hubo "fiscales infiltrados" relacionados con Coronel, quien no había participado en la previa para la organización en "equipo" de los fiscales entre ambos partidos.

"Nos enteramos el día de ayer que Andrea Coronel había convocado a más de 60 fiscales generales y entorpeció el trabajo de los directivos, de los presidentes de mesa y de nuestros fiscales e inclusive el trabajo de los fiscales del otro partido porque se superó el número de fiscales generales permitidos por escuela", lamentó.

"Es una jugada que no se hace porque los representantes de la Libertad Avanza somos nosotros", apuntó Arouxet al tiempo que contó que este sábado por la noche llamó a Andrea Coronel para "pedirle que no entorpezca", pero "no lo quiso entender".

"Hoy tuvimos que ir escuela por escuela y ya esta todo solucionado a pesar de este trago amargo. Estamos todos en política, tenemos que saber ser compañeros del otro y esta jugada no se hace", cuestionó.

De esta forma, también explicó que mantuvo contacto con referentes de Unión por la Patria en torno a dicho "inconveniente" en el inicio de la jornada. "Hablé con fiscales generales del Frente de Todos que me preguntaron porqué había pasado esto y yo quisiera tener la respuesta", dijo y para finalizar volvió a cargar contra Coronel: "Solamente es una persona que inclusive no pertenece más al espacio de Jauregui".