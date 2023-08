Dalton Jáuregui: "Que un intendente esté 12 años es una locura"

En la previa de la celebración de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el precandidato a intendente de Juntos por el Cambio, Dalton Jauregui, habló en exclusiva con Infoeme sobre sus propuestas de campaña.

Jauregui, que competirá en la interna local de Juntos contra el intendente Ezequiel Galli y Marcelo Spina, es el representante en Olavarría de Patricia Bullrich a nivel nacional y Néstor Grindetti a nivel provincial.

El precandidato, de 45 años, se desempeñó durante 10 meses como el secretario de Jefatura de Gabinete de Galli, tras reemplazar -en mayo del 2017- a Jorge Larreche quien fue desplazado por los incidentes ocurridos en el recital del Indio Solari.

Después de eso, entre 2018 y 2019, ocupó una banca en el Senado de la provincia de Buenos Aires para luego, a partir de diciembre del 2021, continuar con su carrera política en el poder legislativo como Secretario Legislativo del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Alta bonaerense, puesto que ocupa actualmente.

-¿Por qué te postulaste como precandidato a Intendente y por qué ahora, en las PASO 2023?

-Primero porque en el momento en el que nosotros empezamos a construir la idea de generar una alternativa a un intendente que ya iba en su segundo mandato, teníamos la ley que postulaba que esto era ilegal, una ley que se debatió, se aprobó y después se borró un poco con el codo, lo que generó que el Intendente esté presente en esta boleta.

Pero más allá de eso, nuestra propuesta siempre apuntó en ese sentido, empezar a trabajar con mucho tiempo, con seriedad, con gente idónea en un equipo de trabajo para presentarse en esta elección. Y aquí estamos y siempre seguimos, más allá de que la norma en algún momento se modificó.

Asimismo, me parece que evidentemente dentro de los valores de Juntos por el Cambio estaban muy presentes la horizontalidad, la apertura y la cercanía, valores que hoy no veo en el Municipio, porque ahora veo una gestión más vertical. Eso llevó a que nos dieran ganas en lo personal, junto con un equipo de trabajo, que hace ya tres años que venimos trabajando para eso.

-¿Cómo es la campaña de un precandidato que no es gobierno?

-Más allá del soporte económico, nosotros somos un grupo de vecinos que a pulmón hacemos una campaña porque estamos convencidos de que tenemos que hacerla de esta forma, con cercanía, porque eso nos nutre de mucha información que está en la calle y de ahí surgen muchas propuestas.

Yo personalmente hago puerta - puerta y por ahí se sorprende el vecino que recibe de esa forma la boleta y te abre la puerta para hablar y contarte sus inquietudes. Realizar la campaña de esta forma es lo que me genera ese placer, la hago así porque es lo que me representa, con simpleza y frontalidad.

Después vendrá la discusión de si el presupuesto de publicidad del Municipio se utiliza para lo que debería o para la campaña del intendente, es otra discusión; estará en la ética de su equipo de comunicación ver por qué lo hacen así.

Tenemos un intendente que en medio del proceso de campaña electoral modifica las normas y le prohíbe al que se quiere candidatear, contarle al vecino cuál es su idea a partir del pasacalles que es lo más barato y lo más común. Pero más allá de los candidatos, es un derecho que tiene el ciudadano para ver cuál es la oferta electoral que dispone. Desde mi perspectiva, la prohibición de los pasacalles en Olavarría cambió las reglas del juego.

-¿Cómo ves el panorama político local cuando se habla de una elección de tercios?

-Veo que hay un escenario de tercios que está fuertemente marcado pero más allá de las fuertes internas que hay en Juntos por el Cambio y en Unión por la Patria, lo importante es que la gente vaya a votar.

Me parece que la discusión, más allá de los tercios y demás, tiene que pasar por simplificar la herramienta electoral para que la gente vaya a votar con más ganas. Por ejemplo la boleta única de papel sería un sistema que nos permitiría erradicar el robo de boletas y despreocuparte por los fiscales, entre otras cosas, nos permite como votantes medir gestiones porque la lista sábana te lleva puesto.

Por ejemplo, en 2015, Galli ganó por el arrastre nacional. Ahora, si se utilizara la herramienta de la boleta única de papel el votante puede medir e ir tildando en la misma los concejales, senadores de un espacio o de otro, y eso te permite valorar las gestiones del nivel local, provincial y nacional por separado.

-¿Por qué elegiste a Patricia Bullrich como tu referente político?

-Hoy Patricia es nuestra referente político de todo el espacio, es nuestra líder. Más allá de yo sentirme referenciado con Cristian (Ritondo), que es una persona que me ha ayudado en infinidad de oportunidades.

Patricia encarna esos valores que Juntos por el Cambio que intentan dar un debate no solo electoral, sino social, cultural, de país, que va a requerir cierto tiempo, no va a ser de día para otro, ni tampoco va a ser de un año al otro. Va a costar, va a ser un mandato de Patricia en el que no va a administrar tanta riqueza como administró este gobierno actual.

Pero sí, vemos en Patricia y en Néstor Grindetti en la provincia de Buenos Aires, la necesidad de ese cambio. Y lo dice ella, o es todo o no es nada. En definitiva, es un proceso que va a durar mucho tiempo en un proceso inflacionario desastroso, en un planteo social totalmente desacertado, donde el que no trabaja es beneficiario y el que trabaja se le pone el pie encima para que produzca menos. En cambio, Patricia plantea todo lo contrario: hay que sacarle el pie del freno al privado y generar alternativas de fuentes de ingresos genuinos de trabajo que permitan a los países crecer, la Argentina es un país que es riquísimo.

-¿Cómo está tu relación con el Intendente Galli?

-Hemos transitado caminos distintos, orgullosamente fui parte de esa gestión que solucionó un tema muy complejo que fue el post recital del Indio Solari. Actualmente tengo buena relación pero no tengo una relación de trabajo. Estamos alineados dentro del mismo espacio pero con equipos diferentes.

Lo respeto como hay que respetar a cualquier intendente pero sí tengo la firmeza y las ganas de sacarlo, por así decirlo. Tengo el deseo de que el electorado le demuestre que se puede cambiar y que en diciembre busque otro camino por lo sano, porque el hecho de que un intendente esté en el poder 12 años es una locura.

La propuesta de nuestro espacio de trabajo es que el intendente tenga solo un mandato de cuatro años para que se produzca una rotación, y así, alejarnos de los personalismos.

Nos parece lo más sano porque hoy vemos a un Ezequiel Galli que se confunde: empezó con una gestión bastante horizontal y hoy está muy vertical, incluso perdiendo objetividad en la toma de decisiones, y también generando un equipo de laburo que no es idóneo porque prioriza la amistad o el parentesco por sobre la idoneidad.

Hoy en día no veo en la gestión de Galli esa horizontalidad, la horizontalidad más importante, que es la que tiene que tener el Intendente con su equipo de trabajo.

-¿Por qué el vecino que vota a Juntos por el Cambio en estas PASO 2023 tiene que votarte a vos en lugar de Galli y Spina?

-Yo creo que el vecino que vota a Juntos, si nos acompaña, lo hace por esos valores que nos identificaron durante algunos años y hoy están encarnados en Patricia Bullrich liderando esta boleta, esta herramienta electoral.

En lo personal, nos encontramos maduros, nos encontramos idóneos y con un equipo muy horizontal que plantea la gestión más desde el lado del funcionario público, del servidor público y no tanto de la política. Creemos que la gestión tiene que ser horizontal, con todas las instituciones y con los vecinos y desde ese lugar es que planteamos nuestra campaña.

Competimos en la interna contra Galli, porque iría por su tercer mandato, un candidato testimonial, un candidato que se quiere ir, que manifestó públicamente que se quiere ir, que quiere ser ministro de Santilli y que el mismísimo Santilli dijo que si es Gobernador se lo lleva.

-¿Creés que si Galli gana la elección terminaría siendo intendente Hilario?

-Yo creo que está armado para eso. De hecho, lamentablemente, hubo una campaña que le cambió, o mejor dicho, le quiso cambiar la identidad a Olavarría, poniéndole una H al cartel de la ciudad, cuando el objetivo último era electoral, para poner la H de Hilario.

Eso es lo que creo yo personalmente, pero puedo equivocarme. Ahora, me parece bastante vil, porque en definitiva nosotros nos debemos a la gente y no tenemos que tomar decisiones por fuera de la norma.

-¿Cuál es el problema más importante que tiene Olavarría y cómo lo abordarías si te convertís en Intendente?

-La principal problemática es el gasto corriente del Municipio, que está gastando mal siendo que Olavarría es un Municipio muy rico pero que está mal administrado, y no todos los distritos tienen esa tasa por extracción minera como el nuestro.

Ingresa mucho dinero que se administra mal y no sabemos cómo se gasta, en parte porque tenemos un Concejo Deliberante que no funciona bien, que es automático y que no tiene independencia de poderes, y por ese motivo la rendición de cuentas no termina siendo lo que debería ser. Yo quiero un Concejo Deliberante que nos controle, que haya un control de poderes, que para mí es esencial, y es un principio que Juntos por el Cambio tiene que volver a abrazar.

Hay que acomodar las finanzas, reducir el gasto político considerablemente. Me parece que los servidores públicos deberían ser menos, soy un fanático de equipos cortos e idóneos. Hay que poner orden y poner en valor que el empleado municipal es una parte muy importante de la gestión, porque un jefe político en cuatro años se va, pero el que sigue es el empleado Municipal, entonces ahí está el recurso humano con capacidad y es el recurso que tenemos que tener en nuestros equipos. Si hay alguien que está en un área hace 20 años se conoce todo de taquito, entonces, cómo lo voy a cambiar para poner a un amigo o un conocido mío.

-¿Cuál es la preocupación más importante que te transmite el olavarriense en las recorridas?

-Depende de la zona de Olavarría, en las localidades surge el tema de la conectividad a internet y los caminos rurales. Por ejemplo en Espigas y en Recalde el tema de la conectividad surgió junto con la necesidad de tener un cajero automático. Como pedido general en las localidades siempre surge la salud por el tema de la falta de médicos, no funcionan la farmacias.

Siempre surgen como tema la seguridad, la salud y la conectividad, pero también el pedido de que se pongan en valor a las localidades. Por eso un eje central de nuestra propuesta es descentralizar: descentralizar la salud, descentralizar las diferentes actividades y poner en valor las asociaciones intermedias como por ejemplo las sociedades de fomento y apoyarlas para que logren obtener su personaría jurídica.

Algo que hizo bien Galli es que le dio a los vecinos de las localidades la posibilidad de elegir a sus autoridades, que está buenísimo, ahora, junto con eso hay que darles presupuesto a esas autoridades.

Como segundo eje nos interesa la participación ciudadana: por un lado la participación del joven, que no son el futuro, para nosotros son el presente, y si no les damos la atención que necesitan van a mirar para otro lado. Por ejemplo, mi jefe de campaña tiene 24 años.

Para darles ese protagonismo hay que generar una mesa de diálogo en la que podamos escuchar a los jóvenes.

Otra propuesta que nos parece interesante es la del presupuesto participativo, que le brinda a la ciudadanía la posibilidad de elegir al vecino en qué se va a destinar un porcentaje del presupuesto. Eso para nosotros es una manera en la que la gente puede aportar su participación ciudadana, como por ejemplo el domingo participa ciudadanamente con su voto en una elección.

-¿Cuál es tu propuesta para abordar la demanda habitacional?

-No hay dudas de que el Estado tiene que acompañar el derecho constitucional de la casa propia, a una vivienda digna. El mecanismo tiene que estar aceitado y es el Municipio el que debe brindar los terrenos por ejemplo con terrenos fiscales.

Me parece que el Estado tiene que acompañar con políticas a largo plazo, también puede darle el mérito a aquellos vecinos que tienen la capacidad de generar la construcción de su casa propia con materiales con el Estado facilitando el terreno y una financiación en el marco de un modelo de autoconstrucción, que es un sistema que nos permite generar confianza entre el vecino y el Estado, que debe estar presente en el proceso.

-Para finalizar, ¿Qué mensaje le dejas al vecino de Olavarría?

-Nuestra propuesta está en las redes y la gente se puede acercar a nuestro local, que está ubicado en Moreno 3251, para buscar la boleta y conocernos en persona.

Nosotros planteamos, más allá de las propuestas, ejes centrales: la horizontalidad, la descentralización y la reducción del gasto político, entre otras cuestiones, que hacen a que si generamos una estructura con esos valores el resto vendrá solo.

- ¿Qué reflexión haces sobre el caso de Morena?

-Es muy importante que podamos tener una línea de trabajo unificada, en nación, en provincia y en cada uno de los municipios, y esto lo digo independientemente de los colores políticos, para que los ciudadanos, los argentinos en general, puedan contar con un proyecto de seguridad que los contenga y que puedan resolver problemas, que vienen desde hace muchísimo tiempo.

Lo que pasó con Morena nos entristece a todos pero también nos marca que tenemos que plantear políticas de Estado, más allá de los diferentes gobiernos, para resolver este grave problema que tenemos.

Recorrido por la vida personal de Dalton Jauregui

Estoy casado y tengo una nena de siete años y medio, y tengo dos perritas divinas adoptadas de la calle. Así que estoy rodeado de mujeres. Siempre digo que las mujeres van a dominar el mundo, por lo menos en casa ya lo hacen, así que yo me adapto, pero insisto que las mujeres van a tener un rol perforante en los próximos 10 años.

En términos profesionales, soy abogado, ejercí mi posición durante mucho tiempo hasta el día de hoy. Estudié en la UNLP (Universidad Nacional de La Plata), tengo el orgullo de pertenecer en todo mi trayectoria educativa, a la educación pública: fui al Jardín Nº1, a la Escuela Primaria Nº1, que está ahí sobre Sargento Cabral y después al Colegio Nacional de Olavarría. Después seguí y egresé de abogado en la Universidad Pública de La Plata.

Después me perfeccioné en un posgrado en Derecho parlamentario, que me permitió desde un lado técnico estar siempre trabajando en ámbitos legislativos. Por otro lado, también, llevo adelante mi profesión en un estudio jurídico familiar de muchos años de Olavarría: Mi abuelo y mi viejo fueron abogados, mi hermano también es abogado.

Carrera legislativa, pandemia y retorno a la política local

Después de un escenario complejo para un intendente local, como lo fue recital del Indio Solari, escenario del que se salió muy bien, trabajando con amplitud y con diálogo, fui electo senador de la provincia de Buenos Aires, mandato que cumplí durante dos años, porque después cumplí un acuerdo político.

Después me tocó en la pandemia, como a todos, pasarla encerrado, sin poder abrir mi estudio jurídico por una cuestión de una política de Estado y en medio de eso, cuando veía que los políticos se vacunaban, me picó el bichito de otra vez volver a participar activamente en política, pero sobre todo en Olavarría, para volver a ejes como la horizontalidad, la apertura y la cercanía, que en algún momento estaban y después se perdieron.

Este año, con las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), me parece que no tiene nada de malo participar porque enriquece el espacio de Juntos, genera el debate y sobre todo, que haya otra alternativa nos obliga a ser mejores.