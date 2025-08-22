Agustín Vernice es finalista en el Campeonato Mundial | Infoeme
Viernes 22 de Agosto 2025
Viernes 22 de Agosto 2025
Olavarría
 |  deportes
 |  Canotaje
 - 22 de Agosto de 2025 | 12:29

Agustín Vernice es finalista en el Campeonato Mundial

Durante la madrugada de este viernes, Agustín Vernice aseguró su presencia en la Final A del K1 1000 del Campeonato Mundial.

 

 

 

El palista olavarriense volvió a presentarse en Milán donde se lleva a cabo la cita más importante del año de velocidad y fue segundo en la Semifinal.

 

Agustín Vernice fue parte de la tercera Semifinal del K1 1000 y finalizó en segundo lugar para asegurar su presencia en la Final A.

 

El representante del Club Estudiantes finalizó la prueba con un tiempo de 3:32.05, a 0.73 del ganador, el danés Thorbjorn Rask.

 

Además, en las otras "Semis" accedieron a la definición Thomas Green, Samuel Balazo, Balint Kopasz, Fernando Pimienta y Josef Dostal.

 

En búsqueda del podio, el deportista olímpico será parte de la Final a las 9:55 del sábado (hora argentina).

