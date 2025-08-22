Agustín Vernice es finalista en el Campeonato Mundial

El palista olavarriense volvió a presentarse en Milán donde se lleva a cabo la cita más importante del año de velocidad y fue segundo en la Semifinal.

Agustín Vernice fue parte de la tercera Semifinal del K1 1000 y finalizó en segundo lugar para asegurar su presencia en la Final A.

El representante del Club Estudiantes finalizó la prueba con un tiempo de 3:32.05, a 0.73 del ganador, el danés Thorbjorn Rask.

Además, en las otras "Semis" accedieron a la definición Thomas Green, Samuel Balazo, Balint Kopasz, Fernando Pimienta y Josef Dostal.

En búsqueda del podio, el deportista olímpico será parte de la Final a las 9:55 del sábado (hora argentina).