Allanaron una vivienda por un robo y descubrieron que se dedicaban a la venta de drogas

El personal de la Comisaría Segunda allanó una vivienda por un hecho de robo sufrido en un comercio ubicado en Del Valle a 5800. Finalmente se terminó desbaratando una banda que se dedicaba a la venta de estupefacientes.

Luego de las tareas investigativas realizadas por el robo se otorgó una orden de allanamiento para una vivienda ubicada en Celestino Muñoz al 2800.

Allí se procedió con el secuestro de hormas de Quesos, una cuchilla, televisor Philips 32’ y un soporte de televisor de propiedad de la denunciante.

En este marco, un hombre de 37 y una mujer de 25 fueron imputados por robo y continúan el proceso en libertad.

Al mismo tiempo, otro hombre fue imputado Encubrimiento Agravado ya que había comprado los elementos de procedencia ilícita.

Asimismo en el lugar se procedió al secuestro de 71,3 gramos de cocaína, $400.000 y USD 60, un revólver calibre 32 L Orbea Hermanos, 17 cartuchos intactos calibre 32’, tres balanzas de precisión y 4 teléfonos celulares, por lo que se procedió a la aprehensión de un hombre de 36 años y una mujer de 30.

Ambos enfrentan una causa de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y “tenencia de arma de fuego”.

Los hechos cuentan con la intervención de la UFI Nº 10, a cargo de la doctora Viceconte y la UFI Nº 19, a cargo de Christian Urlezaga.