Aburrido empate en el Ricardo Sánchez en la continuidad del Torneo Clausura

Por la 8° fecha del único torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría y en uno de los duelos destacados, Ferro y Estudiantes no se sacaron ventajas.

El "Carbonero" y el "Bataraz" igualaron sin goles en el Ricardo Sánchez y desperdiciaron una importante chance de acercarse a la punta de la tabla de posiciones.

Muy poco vistoso fue el partido en la cancha "Fortinera" donde Ferro fue local. Pocas llegadas de gol, dominio compartido y mucha protesta fueron lo corriente en la tarde del domingo.

Sin embargo, el inicio había sido prometedor ya que antes de los primeros 15 minutos ambos equipos habían avisado. Primero fue Vignale para el "Bata" con un tiro libre al minuto y respondió Garro a los 13' con un remate desviado.

Las llegadas que habían anunciado en el comienzo se esfumaron con el correr de los minutos y la primera parte llegó sin pena ni gloria.

En el complemento, Estudiantes avisó a los 48' con un cabezazo de Sánchez y a los 66' con una mala definición de Vignale tras ganar en velocidad.

El "Carbonero", por su parte, solo inquietó al arquero rival a los 64' con una buena jugada individual de Tolnai que no terminó bien y no pasó mucho más en la primaveral tarde del domingo, las variantes no ayudaron y terminó siendo un aburrido empate que no le sirvió a ninguno, menos a Ferro que quedó a 9 puntos del puntero con la misma cantidad de puntos en juego en la Etapa Regular.

Síntesis Ferro - Estudiantes:

Estadio: Ricardo Sánchez

Árbitro: Nicolás Moreno

Ferro (0): Facundo Piecenti; Braian Tello, Enzo Suárez, Mateo Tamagnini, Tomás Gómez (L. Bandini); Rodrigo Tolnai, Maximiliano Gargaglione, Rodrigo Garro (J. Berdún), Juan Ponce (M. Benítez); Diego Palacios Mena (L. Lamela), Thiago Andreu (H. Blanco). DT- Miguel Diorio

Estudiantes (0): Julián Masson; Lautaro Basterrica (J. Longhini), Leandro Castares, Braian Luna, Gonalo Paez; Gerónimo Candia, Gonzalo Trepichio (F. Tonnelier), Ramón Sánchez, Maximiliano Chevrot; Franco Vignale; Ramón Galotti. DT- Mauricio Peralta

Amonestados: Ponce, Andreu y Bandini (FCFS) y Paez, Candia, Sánchez y Vignale (CAE)

Expulsados: Zuliani -doc- (FCFS) y Flores -EA- (CAE)

Goles: no hubo

Reserva: 1-0