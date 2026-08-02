El Colegio Privado Libertas y su propuesta para el 2027

El Colegio Privado Libertas en el presente ciclo lectivo 2026 sigue compartiendo sus más de 30 años de trayectoria educativa con toda la comunidad y con cada uno de los olavarrienses para ser parte en el próximo año escolar.



Con todos los niveles de la enseñanza oficial, la doble escolaridad, una fuerte impronta en el idioma inglés, con el emprender, la creatividad, el compromiso con la realidad, la participación activa en el medio social como pilares del proyecto institucional, encuentra al colegio trabajando activamente en la formación integral de los alumnos.



Esta institución educativa sostiene que la mejora continua es el único camino para lograr los objetivos propuestos, así como el espíritu emprendedor es uno de los pilares del proyecto institucional, para lograr alumnos creativos y comprometidos con su medio social.



Para el ciclo lectivo 2027 invitó a todos los interesados a unirse a la propuesta educativa, que posibilita el ingreso sin pago de la matrícula anual y con descuentos especiales en los aranceles, a todos los niveles: maternal e inicial, primaria y secundario, conforme vacantes y con importantes beneficios económicos y en servicios.



Los interesados recibirán asesoramiento personalizado y podrán ampliar en profundidad sobre la propuesta educativa a través de la web www.libertas.edu.ar, o contactarse con el teléfono 2284 410276.