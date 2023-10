Scasserra sobre su regreso a Racing: “Estoy contento de jugar para un equipo que quiero mucho”

Eduardo Scasserra es uno de los refuerzos confirmados de Racing para el venidero certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A y sobre su llegada habló con Solo Ascenso.

Racing de Olavarría se prepara para disputar el Regional Amateur que dará inicio el próximo 29 de octubre y en la previa de sumarse a los entrenamientos, el futbolista formado en la entidad dio su parecer.

“Es un desafío grande para una competencia muy exigente, conociendo que son muchos los equipos que se preparan para este momento. Estoy contento de poder jugarlo para un equipo al cual quiero mucho”, contó para comenzar Eduardo Scasserra.

El volante que llega desde Círculo Deportivo en la tercera categoría del fútbol de ascenso sostuvo: “Tuve el interés de varios clubes que van a participar, pero el factor emocional jugó un rol importante, porque es el club que me permitió dar mis primeros pasos en los torneos federales. Viví muy buenos momentos y siempre he recibido mucho cariño de la gente, sumado a conocer al “Chueco” García Lorenzo, con quien fui compañero, y también, al presidente, Mario Giacomaso que me presentó un proyecto serio”, declaró.

“Considero que el club tiene una relevancia nacional y sería muy lindo poder volver a posicionarlo en las primeras planas del fútbol argentino”, afirmó y para sentenciar dijo: “Conozco a varios chicos, sé que es buena gente y un grupo unido, eso va ser fundamental. Confío mucho en los grupos que están convencidos en alcanzar el objetivo, desde ahí todo puede resultar mejor”.

Fuente: Solo Ascenso