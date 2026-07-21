Se conocieron precisiones sobre el Torneo Regional Amateur

El Consejo Federal avanza en los detalles finales para una nueva edición del Torneo Regional Amateur que ya tiene asegurada la presencia de Racing, Estudiantes y Ferro.

Según confirmó Ascenso del Interior, la competencia otorgará 4 ascensos al Torneo Federal A y comenzará el último fin de semana de agosto. La novedad del certamen pasa por que los equipos que pierdan las finales Interregionales por los ascensos obtendrán de manera directa su plaza para el flamante Torneo Argentino del Interior que comenzará en abril de 2027 y contará con más de 60 equipos.

Entre otros detalles del certamen que tendrá la presencia de tres equipos olavarrienses por mérito deportivo se informó que las ligas homologadas tienen tiempo hasta el 15 de agosto para enviar el o sus representantes, como así también, en la misma fecha, las instituciones confirmar su participación.

En cuanto al formato, se mantendrá el esquema de cercanía geográfica en las regiones con zonas de 3 o 4 equipos, para luego dar paso a los Play-Off.

Fuente: Ascenso del Interior