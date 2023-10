Estudiantes presentó su proyecto y jugadores para el Torneo Regional Amateur

Conferencia de prensa mediante, la Subcomisión de Fútbol del Club Estudiantes realizó la presentación oficial de sus jugadores e ideas de cara al certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A.

Encabezada por Mauro Vecchio, presidente de la Subcomisión de Fútbol “Bataraz” y la presencia de Emmanuel Echeverría, Mauricio Peralta y Julián Masson en representación de todos los jugadores, se realizó el lanzamiento del plantel para el venidero Torneo Regional Amateur.

“La Subcomisión hace un esfuerzo realmente muy grande para que esto se haga realidad”, comenzó diciendo Mauro Vecchio luego de agradecer el acompañamiento, a los sponsors y a los futbolistas del “Bataraz” y revalorizó que “en el torneo más importante y codiciado por todos, nosotros apostamos a ese proceso largo que lleva un año con un equipo que perdure en el tiempo, de formar jugadores. Jugar el Torneo Regional Amateur es un orgullo e incluimos en jugadores hasta categoría 2009 en la Lista de Buena Fe”.

En sintonía en lo dicho por el dirigente, el Coordinador de Fútbol “albinegro” sostuvo: “A pesar de que la pelota no empezó a rodar, me deja tranquilo que vamos cumpliendo con nuestro ideal. Hay que felicitar a los mayores que entendieron el proyecto y supieron llevar las riendas”.

También tomó la palabra Mauricio Peralta, que tras su regreso de España inició un nuevo ciclo en la entidad: “Nunca dudé volver, estaba muy convencido del proyecto y estoy donde quiero estar tratando de dar el máximo siempre porque me encontré con una Comisión que me ha recibido muy bien y un grupo de jugadores que pone la vara muy alta, es un desafío muy importante estar al frente de esta institución”.

“Estamos muy entusiasmados, tenemos un lindo compromiso por delante con el final del Torneo Local y el Torneo Regional Amateur, es una motivación extra y yo ya lo he vivido y realmente nos invita a tratar de potenciar a cada uno de los jugadores para que estén a la altura y no se defrauden”, aclaró el DT que además anunció que “vamos a competir muy fuerte porque somos un equipo que está conectado y estamos muy motivados”.

Haciendo referencia a la forma de disputa y de la presencia de tantos equipos olavarrienses en el certamen organizado por el Consejo Federal, Peralta manifestó que “me encantó el grupo que nos tocó, habría que rever lo de los 6 equipos para más adelante, pero en realidad mí me es indiferente porque no tuvimos que ir a buscar entre los vecinos y sólo tuvimos que ocuparnos de lo nuestro; no pasamos necesidades, tenemos gente al lado que nos protege y nos ocupamos solamente de dar el máximo”.

“El futbol nuestro lo tenemos que valorar, el partido con Ferro va a ser especial, siempre se juegan otras cosas con enfrentamientos locales, con árbitros locales y gente conocida de los dos lados, pero sabemos lo que tenemos que hacer y nos va a ir bien, la vamos a luchar y si nos toca sufrir lo sufriremos juntos”, aseguró el entrenador sobre el primer partido del grupo que también integran Velense y Sportivo Piazza y sentenció: “Es un grupo que tiene mentalidad ganadora, se identifica con los colores y tiene sentido de pertenencia y eso nos invita a estar y querer estar acá”.