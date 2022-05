Ferraro sobre el Plan Tuvi: “Estoy tranquilo, porque siempre estuve y di la cara”

Luego de haber recorrido junto a los adjudicatarios la obra de las viviendas industrializadas del Plan Tuvi y tras las críticas recibidas en las últimas semanas el Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas, Julio Ferraro, encabezó una conferencia de prensa en barrio Pickelado y sostuvo: “Estoy tranquilo, porque siempre estuve y di la cara”.

En este contexto, Ferraro detalló que la jornada de este martes fue pautada hace 15 días atrás con el objetivo de recorrer la construcción y despejar dudas. “Hemos tenido reuniones con ellos, nos pareció muy buena idea que recorran el lugar, lo vean por sus propios medios y saquen sus dudas”, precisó.

Durante la actividad se hicieron presentes los dueños de la empresa, los inspectores y los representantes técnicos, quienes en conjunto respondieron a los planteos de los adjudicatarios.

“Estamos muy contentos de llevar adelante este plan de viviendas que es muy importante para la ciudad y para los adjudicatarios, que un gobierno municipal se preocupe de a poco por resolver los problemas habitacionales es muy importante”, sostuvo el Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Municipal.

En esta línea detalló que las casas se encuentran en diferentes procesos de construcción “hay casas que están con terminaciones y otras que se están montando”, por lo que expresó: “Se pueden ver las distintas etapas, van a poder comprobar que todos los materiales son de buena calidad y se está trabajando de muy buena manera”.

Frente al predio de viviendas industrializadas se encuentran las de construcción tradicional que, dicha obra, está a cargo de otra empresa y “tienen un grado de avance importante, incluso algunas ya están con revoques”. “Las viviendas tradicionales tienen un pequeño atraso, pero estamos trabajando y estoy ansioso porque los adjudicatarios puedan ingresar a vivir”, manifestó Ferraro.

En este sentido explicó que se construirán 40 viviendas y detalló que hay 14 adjudicatarios en las viviendas industrializadas y 20 en las tradicionales. “Hemos abierto una calle donde dan 30 lotes más, estamos trabajando en eso y esto para poder entregarlos y adjudicarlos”, destacó.

Sobre las acusaciones recibidas desde la oposición sostuvo: “La verdad que estoy tranquilo, porque siempre estuve y di la cara ante los adjudicatarios que necesitaron hablar, los hemos escuchado, nos hemos tomado el tiempo y vamos a seguir estando porque es lo importante, sin esconder nada”.

Sobre el seguimiento de obra desde el municipio aclaró que “existe un pliego y hay un cuerpo de inspectores que siguen la obra y van marcándole errores o cosas para corregir que es normal en cualquier tipo de obra”.

En esta línea expresó: “Estamos seguros de lo que estamos haciendo, si vas a encontrar errores en una obra cualquiera encontrás, a mí me parece que nos tenemos que centrar en lo positivo, que la gente venga y se saque sus dudas”.

“Me concentro en lo que hacemos nosotros, yo te puedo hablar de lo técnico, después la política va por otro lado, estoy tranquilo porque tenemos un buen ida y vuelta con la gente”, continuó.

Ante esto último resaltó que desde el Municipio siempre estuvieron en comunicación con la gente y señaló: “No he escuchado a ningún adjudicatario decir cosas malas, si bien han tenido problemas, se han juntado conmigo en la oficina, yo siempre los he atendido a todos”.

“Si nos acompaña el tiempo estas viviendas se entregan en dos meses y las otras tienen fecha en cuatro meses”, concluyó Julio Ferraro en una conferencia en la cual defendió nuevamente, fuertemente, la implementación de este plan de viviendas que ha protagonizado la agenda periodística de los últimos días.