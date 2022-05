Juntos no aceptó que los adjudicatarios ingresen periódicamente a la Obra TU.VI

En la jornada de este lunes durante la sesión especial del HCD se trató el proyecto de resolución sobre la suspensión durante diez días de la obra del programa TU.VI.

A lo largo de las exposiciones se hizo especial hincapié en las irregularidades del expediente, los retrasos de la obra, la falta de respuesta por parte del Secretario de Mantenimiento y obras Públicas Julio Ferraro, la calidad de los materiales y los antecedentes de la empresa adjudicataria.

En este sentido el concejal del interbloque del Frente de Todos Juán Sanchez expuso que "hay que contextualizar el motivo del pedido de suspensión de la obra para que los adjudicatarios pudiesen en ese momento hacer algo que les estaba vedado que era el legitimo derecho a inspeccionar, controlar lo que posteriormente va ser su hogar".

En este sentido Sanchez dijo: "En la sana convicción es mejor frenar algo que eventualmente puede estar mal para que efectivamente se haga bien, es por eso que solicitamos que por lo menos se asuma ese plazo de tiempo de 10 días para que los adjudicatarios puedan ir con un especialista para ver la calidad del la construcción".

Tras la conferencia de prensa que se brindo desde el Frente de Todos, el ejecutivo informó que van a permitir que ingresen un adjudicatario por vivienda, en este sentido Sanchez dijo: "Es un avance, pero siguen restringiendo en gran medida el derecho a la verificación como corresponde en las circunstancias que estamos", y agregó "las familias pagaron cerca del millón de pesos y se les debería permitir ver el proceso de la construcción con un especialista en la materia".

"No basta con andar llorando de que no hay planes de vivienda nacionales y provinciales, lo que no hay es gestión Municipal", Juan Sánchez.

"Tardaron 7 años en concretar este programa y tendría que ser con los recursos que posee el Municipio exponencialmente mayor", en este sentido destacó que "el peronismo se a destacado en materia de construcción no solo en Olavarría si no que en todo el país, no basta con andar llorando de que no hay planes de vivienda nacionales y provinciales, lo que no hay es gestión Municipal para que se logre", explicó Sánchez.

En este marco, mediante un comunicado que presentó el Frente de Todos se informó que la oposición pidió modificar el proyecto presentado que solicitaba parar la obra por 10 días para que los adjudicatarios puedan ingresar periódicamente a recorrer las viviendas, ya que hasta el momento no han podido hacerlo, pidieron cambios para permitirles el ingreso de los adjudicatarios y de un profesional entendido de la materia. Sin embargo Cambiemos se opuso a este punto y finalmente por unanimidad se rechazó el proyecto original.

"Cabe destacar que durante la sesión el propio Carlos Coscia asumió haber ingresado junto a Mujica para ¨ver¨ la construcción, al mismo tiempo que rechazaron la moción para que los adjudicatarios puedan ingresar las veces que sea necesario", señalaron desde el FdT.

Que información se solicitó en el Informe

Articulo 1 se solicito la presencia de un idóneo especializado en la construcción.

Articulo 2, que se le permita a los adjudicatarios realizar estos ingresos a las viviendas con una frecuencia de al menos 15 días.

Articulo 3, se solicitó que lo adjudicatarios puedan presentar un informe de la anomalías que la construcción presenta y el Municipio deberá brindar una devolución fehaciente a cada adjudicatarios.