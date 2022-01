Venta ilegal de terrenos: “Hay funcionarios que no son ajenos”

Luego del pedido del Frente de Todos de una sesión extraordinaria para conformar una comisión que busque aclarar la situación sobre la venta ilegal de terrenos de la cual habrían sido víctimas decenas de familias, el abogado Sergio Roldán asumió la defensa del único acusado en la causa judicial, Claudio Peralta, y le apuntó al municipio por los hechos ocurridos.

En este contexto, el Municipio se “apartó” de lo sucedido y mediante un comunicado emitido este fin de semana, a través de la Subsecretaría de Legal y Técnica, se puso a disposición de la fiscalía interviniente, del Concejo Deliberante de Olavarría y de los concejales que requieran información relacionada con este tema.

En comunicación con Infoeme, Roldán dio detalles sobre la única denuncia que recae en su defendido y aclaró que si bien "Peralta deberá hacerse cargo de los errores cometidos”, el Municipio tendrá que explicar cómo el acusado “tenía los números de matrícula para pedir los informes de dominio”.

Roldán explicó muy detalladamente el proceso de comercialización de un terreno: “Hay una cosa muy sencilla y es que yo como abogado, en caso de que tenga que asesorar en la venta de un terreno a un cliente tengo que pedir un informe de dominio a La Plata, esa información es exclusiva y confidencial de catastro de la Municipalidad de Olavarría. Los funcionarios de esta área saben que a mí no me pueden dar información si no llevo un poder bajo escribano público que me notifique como apoderado para iniciar el trámite”.

"Tengo toda la información del celular de Peralta, de por qué hacia lo que hacía, si es que hizo algo, y quién le daba la información, yo te puedo asegurar que hay funcionarios de la Municipalidad que no son ajenos”.

El informe de dominio es un número de cuatro dígitos que es identificado como matricula y puede ser solicitado por un abogado o escribano, “los dos títulos profesionales habilitados para pedir el informe de dominio”, precisó el asesor letrado. Catastro debe solicitar a los profesionales un poder concedido por el titular del terreno para que les permitan acceder al número de matrícula.

En este sentido, Roldán agregó que “si vos no tenés el número de matrícula es imposible que puedas pedir el informe de dominio a La Plata, porque si lo pedís sin número de matrícula, el informe viene rechazado”.

“Ahí está la responsabilidad, yo no voy a dar nombres porque no soy fiscal, a mí no me toca investigar yo tengo que defender. Peralta deberá responder por sus responsabilidades, pero no está solo acá. Tengo toda la información del celular de Peralta, de por qué hacia lo que hacía, si es que hizo algo, y quién le daba la información, yo te puedo asegurar que hay funcionarios de la Municipalidad que no son ajenos”, sentenció Roldán sobre el rol del Municipio.

Según los aportes de la defensa de Claudio Peralta, acusado de estafar a quienes deseaban comprar terrenos: “Hasta ahora, en la causa, hay una sola persona que denunció, de acá en adelante se pueden presentar más, una cosa es lo que dice la calle y otra lo que dice el expediente”, expresó.

La investigación está siendo llevada adelante por la fiscal Paula Serrano, de la UFI N° 4, mientras que el Juzgado de Garantías N°1 a cargo de la doctora Fabiana San Román será quien tome las decisiones sobre los pedidos tras la investigación.

"El acusado dice que entregó una camioneta por parte de pago, pero no hay ningún comprobante de que se la entregó a Peralta, no hay nada que pueda probar eso, una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que pasa".

“La responsabilidad de Peralta acá puede ser la ejecución de un boleto o de un contrato entre partes, hay información que es imposible que tenga el si no se la da un funcionario de adentro de la Municipalidad”, insistió Roldán al momento de defender al acusado.

Además, el abogado explicó que los dueños del terreno “son personas fallecidas de una apellido muy conocido, inclusive una persona que fue intendente durante muchos años en esta ciudad, ellos son los titulares registrales de ese terreno”. Y sostuvo: “No hay un boleto de compra venta hay una cesión de derechos”.

En conclusión Sergio Roldán expuso: “Tenemos dos caminos, o esto termina siendo una estafa en cabeza de mi representado o es una asociación ilícita con algún funcionario que daba información que no tenía que dar”.

“Acá hay una pata política, Claudio Peralta no puede salir a vender terrenos sin ningún tipo de información, acá hay responsables políticos, esto es una gravedad institucional muy grande. No estamos hablando de un terreno al boleo, hay muchos números de matrícula que no los iba a pedir Peralta”, sentenció.