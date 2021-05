Los comerciantes olavarrienses se solidarizaron con gastronómicos y gimnasios

En el marco de descontento y la preocupación generados entre ciertos sectores de la sociedad por el cierre de los gimnasios y los locales gastronómicos, la agrupación Comerciantes unidos Olavarría emitió un comunicado apoyando a los rubros alcanzados por la medida y “solidarizándose con la difícil situación que están atravesando” los referentes del área.

Fueron varios los empresarios y comerciantes olavarrienses que expresaron su disconformidad después de la implementación de las nuevas restricciones anunciadas el pasado lunes y oficializadas, entre las que se cuenta el cierre de los gimnasios -por lo que los referentes del rubro decidieron convocar una reunión con Galli- y de los locales gastronómicos.

“Nuestra Agrupación siempre apoyó (y apoya) las medidas sanitarias que se toman para poder combatir la pandemia de Covid, ya sea a nivel Municipal, Provincial o Nacional. Sin embargo, y como hemos hecho en otras oportunidades, queremos solidarizarnos con todos los rubros que se ven en la lamentable situación de tener que suspender sus actividades, y, en consecuencia, ven mermados sus ingresos. Apoyamos absolutamente la búsqueda de posibilidades y soluciones que compensen mínimamente ésta realidad”, se lee en el comunicado emitido por la agrupación que nuclea a muchos importantes referentes del comercio local.

En el mismo texto, los representantes del rubro deslizan el reclamo de que “se profundice en la desigualdad que existe entre quienes trabajan debidamente registrados y quienes no”, ya que “las medidas siempre recaen exclusivamente sobre quienes tienen Habilitación”. Aparte de eso, hicieron hincapié en que tal situación genera que la presión tributaria resulte “asfixiante”, traduciéndose en “una competencia desleal sumamente injusta”.

Con respecto a esto, Pamela Videla, referente de la agrupación, aclaró que “es fundamental empezar a destacar este tema de las desigualdades que hay con algunos rubros, siempre las medidas se toman para quienes tenemos habilitación, y la situación se hace muy difícil, porque por más que se suspendan las actividades los impuestos siguen llegando, los alquileres hay que seguir pagándolos y a los sueldos también, y se torna un poco asfixiante”.

“Quisimos mostrar nuestra solidaridad con la situación porque entendemos que hay una prioridad en este momento, que es combatir esta la pandemia, pero también hay otras cuestiones, a nosotros en algún momento también nos ha tocado cerrar nuestras puertas y manejarnos de otra manera y sabemos lo difícil que llega a ser”, agregó Videla.

“Quisiéramos cerrar éste breve mensaje, abogando a la ciudadanía y al público consumidor en general a que, en la medida de sus posibilidades, colaboren con los clubes, los gimnasios, los comercios, y demás actividades, realizando sus compras de la manera que se pueda ofrecer (delivery, take away, etc), o pagando la cuota del club o gimnasio, a sabiendas que, cuando puedan reabrir, estarán preparados para recibirnos, como siempre”, concluye el comunicado de la agrupación.