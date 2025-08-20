Básquet Local: en marcha el segundo torneo del año

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la máxima categoría local tuvo su jornada inaugural con festejos para El Fortín, Racing e Independiente.

En el Amadeo Bellingeri, El Fortín se impuso en el “Clásico del Riel” por 83 a 48 ante Ferro que regresó a la competencia tras un semestre sin presencia y el estreno de Marcelo “Charly” Macías como DT. Bruno Gómez, en el “carbonero” fue el máximo anotador con 16 puntos.

Por otro lado, en el gimnasio de San Martín fue victoria de Racing por 93 a 43 ante el “León Serrano”. Tomás Ciuffetelli y Federico Vázquez, ambos con 16 puntos, fueron los jugadores destacados.

Por último, en el Juan Manolio, Independiente inició bien la defensa del título ya que derrotó 75 a 65 a Pueblo Nuevo en un entretenido duelo. Franco Dupin fue el máximo artillero con 17 puntos.

Las acciones iniciaron parejas en el recinto del “Lobo”, ambos padecieron la falta de efectividad y se volvió un duelo de rachas. Los primeros 10 minutos fueron favorables al local con un buen aporte desde la banca y el segundo parcial, para el representante de Tandil que con una buena seguidilla pasó a dominar en el resultado antes del descanso.

Tras el entretiempo, Independiente sacó provecho del poco gol de su rival en el tercer parcial y rotando su plantilla para recuperar y correr, se alejó en el electrónico.

Los últimos 10 minutos sirvieron para que Pueblo Nuevo esboce una reacción y descuente, pero terminó siendo primer festejo para el campeón defensor en el segundo torneo del año.

Además, se postergó el duelo entre Chacarita y Estudiantes. Sport Club Trinitarios tuvo fecha libre.

Síntesis Pueblo Nuevo – Independiente:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Chantiri, A. y Zárate, N.

Pueblo Nuevo (65): Barsi (2), Gisler Diorio (0), Dupin (17), Alveza (0), Messina (9) -FI- Delaude (0), Alonso (7), Alberca (2), Torres Gisler (6), Menon (11), Carballo (11), Toledo (0). DT- Cristian Sánchez

Independiente (75): Capristo (0), Lanusse (14), Lasarte (9), Zulberti (8), San Martín (5) -FI- Pedone Diez (10), Ullua (8), Oliveri (0), Ojeda (14), Drysdale (7). DT- Emmanuel Hartstock

Parciales: 21-20; 38-40; 44-62