Fermín Callegaro, entre Estudiantes y el inicio de una carrera universitaria

Fermín Callegaro habló con Diario El 9 de Julio sobre su presente, su arribo a Estudiantes y el inicio de una carrera universitaria.

“La primera burbuja en Viedma fue una experiencia única, muy enriquecedora y muy diferente a lo que uno está acostumbrado: aprendí un montón de cosas. Lo viví muy contento, disfrutando de todo, con ansias hasta el debut, más allá de toda esta situación”, contó Fermín Callegaro sobre su presencia en el debut de la temporada.

El alero sostuvo que del viaje fue “rescato muchas cosas. Por suerte pude debutar y hacer los primeros puntos. Disfruté mucho de las concentraciones y de los entrenamientos allá. Es muy lindo vivir el básquet a un nivel superior y al que no estoy acostumbrado”.

El joven de 18 años no fue parte de la competencia en Mar del Plata pero aprovecha sus entrenamientos para seguir mejorando lo que aprendió en el Club Atlético 9 de Julio y espera ser parte de las venideras burbujas porque “el equipo tiene nuevas incorporaciones, es muy diferente del equipo que fue a Viedma. Se nota que hay un juego más colectivo, se empieza a jugar mejor. Creo que las próximas burbujas van a ser diferentes para mejor, por supuesto”.

“Tuve la mala suerte de que se suspenda la burbuja que iba a ser en Olavarría donde era probable que jugara”

Sin embargo no todo es básquet para el deportista, un joven estudioso que se compromete con la carrera Ingeniería Química pensando en su futuro: “Estoy estudiando Ingeniería Química. En Olavarría la situación está complicada por la pandemia y es difícil volver pronto a la actividad presencial en la Facultad. Sigo estudiando de manera virtual, estoy metido a full”.

“Ingeniería Química es una carrera que me interesaba muchísimo y me gusta mucho todo lo que estoy viendo y voy a seguir, y en un futuro llegar a trabajar también. El estudio me parece un aspecto muy importante, además del básquet”, sentenció el de 9 de Julio.

Fuente: El 9 de Julio