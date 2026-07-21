Jeffrey Merchant seguirá en Deportivo Viedma

Deportivo Viedma quiere volver a ser protagonista en la Liga Argentina y en las últimas horas confirmó la continuidad de Jeffrey Merchant.

El conjunto de la capital rionegrina se aseguró la continuidad de Jeffrey Merchant de cara a la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet.

El ala-pívot nacido en Olavarría renovó su vínculo con la institución y afrontará su segunda campaña consecutiva con la camiseta del conjunto viedmense tras su arribo en diciembre de 2025.

Merchant, de 29 años convirtió 314 puntos sobre 34 partidos disputados en su primera temporada con el “Depo”.