El capitán está de vuelta: Weisbeck, confirmado en el “Chaira”

Ariel Weisbeck fue confirmado en Racing Atletic Club para el segundo semestre y regresa a la institución tras tres años en Tandil.

Racing empieza a prepararse para la segunda parte del año y en las últimas horas confirmó el regreso de Ariel Weisbeck que vuelve al “Chaira” para sumar jerarquía y experiencia.

Weisbeck jugó desde el 2023 hasta el primer semestre del año en Independiente de Tandil donde estaba radicado y fue pieza clave del “Rojinegro” con ascenso y subcampeonato en 2023, campeón provincial, ascenso y campeón ABO en 2024, tercer puesto provincial con ascenso en 2025.

Previamente, el olavarriense había integrado y sido capitán del histórico plantel dirigido por Matías Orlando que se consagró campeón del Torneo Provincial 2021 en el gimnasio "Tomás Corrado" de Los Indios de Junín.