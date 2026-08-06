Nuevo hito para el hockey masculino del “Bata”

Durante el transcurso de la última semana, el equipo Sub19 de Caballeros de Estudiantes compitió en el Campeonato Argentino de Clubes “A” disputado en la ciudad de Buenos Aires.

El conjunto “albinegro” concluyó el certamen en el 9.º puesto, luego de afrontar una exigente competencia frente a algunos de los equipos más importantes del hockey argentino. Además, esta fue la primera experiencia de Estudiantes en un torneo de semejante magnitud en la categoría Sub19 Caballeros, marcando un nuevo hito para el crecimiento del hockey masculino de la Ciudad.

El “Bata” integró la exigente Zona A junto a Ciudad de Buenos Aires, Alemán de Mendoza, Jockey Club Córdoba y Universitario de Córdoba.

Bautista Martín Almandoz, Emiliano Ariel Alonso, Francisco Mariano Amoroso Alcaza, Gino Arcumano, Vicente Bagu Mouilleron, Jordi Brown, Bautista Bruggesser, Bruno Cominotto, Elías Domínguez, Bautista Faure, Ulises Jañez Marcovecchio, Dante Ariel Masuzzo Pagano, Francisco Morondo, Tomás Pistasoli Inorreta, Adriano Quintana, Juan Ignacio Ruiz Montero, Lucio Scarafiocca y Matteo Verucchi, integraron el plantel que hizo historia.

Los resultados:

Zona A:

CAE 2 (Gino Arcumano y Francisco Morondo) – 3 Universitario de Córdoba

CAE 1 (Gino Arcumano) – 3 por Jockey Club Córdoba

CAE 0 – 7 Ciudad de Buenos Aires

CAE 1 (Bautista Bruggesser) – 7 Alemán de Mendoza

Triangular 7º al 9º

CAE 2 (Francisco Amoroso Alcaza y Bautista Bruggesser) – 4 Universitario de Córdoba

CAE 2 (Bautista Bruggesser -2-) – 2 Jockey Club Córdoba

Fuente: prensa CAE