Mercedes Landívar: "En nuestra ciudad ha quedado en evidencia la falta de proyectos  habitacionales"

Este jueves por la mañana se realizó la sesión ordinaria del Consejo Deliberante se aprobó dos proyectos presentados por el Frente de Todos sobre la problemática del acceso al hábitat. El debate sobre la ampliación de la planta urbana se extendió a lo largo de una hora y contó con la intervención de una gran cantidad de concejales. Desde el oficialismo argumentaron que continúan llevando a cabo una serie de trámites iniciados en el 2016.

La concejala Mercedes Landivar fue la encargada de presentar dos pedidos de informes, el primero sobre la ampliación de la planta urbana, proyecto que como ya habían adelantado fue aprobado y modificado en el 2016 y que hasta el momento no ha tenido avances, y el segundo sobre los terrenos que se encuentran en la localidad de Loma Negra, que fueron escriturados en el 2016 y en el año 2019 el ejecutivo adhirió al programa “Lotes con servicios” incluido en la Ley de Hábitat Provincial pero que tampoco ha prosperado.

Al respecto Landivar declaró que “la pandemia nos ha mostrado una cruda realidad producto de una crisis social que ya veníamos atravesando y que se agravó, es un problema estructural, que en estos últimos años se ha agudizado y necesita una respuesta integral urgente. A lo largo de estos 5 años no hemos tenido un plan de vivienda concreto necesario para cubrir las necesidades de varias familias”.

"En nuestra ciudad ha quedado en evidencia la falta de proyectos habitacionales, no hay programas de construcción, han aumentado el número de familias sin hogares, lo vemos todos los días y no se ha tomado una medida concreta al respecto" Mercedes Landívar.

“Necesitamos saber sobre la situación de estos dos trámites, la ampliación de la planta urbana y sobre los lotes con servicio en Loma Negra, que forman parte de una solución, tenemos dos herramientas y no conocemos que fue lo que pasó, la burocracia no es excusa”, indicó minutos más tarde. También agregó que “en nuestra ciudad ha quedado en evidencia la falta de proyectos habitacionales, no hay programas de construcción, han aumentado el número de familias sin hogares, lo vemos todos los días y no se ha tomado una medida concreta al respecto”.

Por su parte desde el ejecutivo hicieron un repaso por los trámites iniciados sin dar mayores precisiones por el cual no han podido avanzar en lo que respecta a los dos temas solicitados en los pedidos de informe. Más allá de los distintos argumentos los dos proyectos fueron aprobados por unanimidad.