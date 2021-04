Video: “Queremos que el intendente ponga la cara y que nos dé una solución”

Después de que alrededor del mediodía de este lunes más de una veintena de personas protagonizara una toma de terrenos en el Barrio Lourdes, Ferreira, uno de los voceros del reclamo, afirmó que esperan que el municipio se presente para dar una solución a la gente que se apostó en el predio.

“Tenemos que darle solución a este problema, la gente ha usurpado por la gran necesidad que tiene, esa es la verdad, ésta gente tiene necesidad en serio, no es que usurpa porque tienen ganas, no, tienen que tener un techo. En vez de pagar 8, 9 mil pesos de alquiler, más en realidad, esta gente dice bueno, ese dinero lo invertimos en bloque o materiales para poder hacer la vivienda”, expresó uno de los voceros del reclamo, en dialogo con Infoeme.

“En este momento soy el vocero de esta gente humilde, tengo a mi hija ahí, que está haciéndose la casa, y me da lástima esta gente, que en realidad no tiene nada y está pagando alquileres, tienen hijos… Con el problema del covid que todos sabemos, el dinero no les alcanza, y menos para pagar alquiler, que vive con su familia en una piecita, acá hay gente que tiene necesidad”, remarcó Ferreira.

Según expresó Ferreira y otros referentes del reclamo, el despliegue habría comenzado el jueves con una menor cantidad de personas, cantidad que fue en aumento a medida que transcurrió el tiempo, para llegar hoy a una cifra de alrededor de 30 familias.

“Algunas son de barrios y otras no”, dijo una de las personas involucradas en la toma.

“Acá lo que se quiere es que el intendente ponga la cara y que venga y nos dé una solución, que traiga un agrimensor y que mida bien a dónde tiene que ir los terrenos, porque yo entiendo que han medido mal, queremos que traigan un agrimensor, que midan bien y que se le dé el terreno a la gente, que es lo que necesita”, expresó el referente, quien se encargó de dejar en claro que hasta el momento no han tenido ninguna respuesta del municipio.